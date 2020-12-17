Допинг: Спортивный арбитражный суд смягчил санкции WADA в отношении российских спортсменов

Логотип Всемирного антидопингового агентства (WADA) во время соревнований по легкой атлетике в России в феврале 2020 года.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под национальным флагом на два года. Таким образом, суд смягчил решение, принятое ранее Всемирным антидопинговым агентством, сократив срок наложенных санкций с четырех до двух лет.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, отклонил апелляцию РУСАДА (Российского антидопингового агентства) по отношению к принятому ранее решению WADA (Всемирного антидопингового агентства), однако смягчил наказание, сократив срок наложенных санкций с четырех до двух лет.

Как пишет портал sport.ru, «таким образом, российские спортсмены в течение двух лет не смогут участвовать под своим флагом на чемпионатах мира, олимпийских и паралимпийских играх, а на территории страны нельзя будет проводить эти соревнования». Это означает, что российские спортсмены на двух олимпийских играх — летних в Токио в 2021 году и зимних в Пекине в 2022 году — смогут выступать только под нейтральным флагом и при выполнении определенных условий.

Тем не менее, срок санкций был сокращен вдвое. Федерация хоккея России уже заявила, что смягчение наказания позволит России «провести чемпионат мира 2023 года по хоккею в городе Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений».

Арбитражный суд также постановил, что Российское антидопинговое агентство должно выплатить WADA 1,27 млн долларов в качестве компенсации расходов, понесенных агентством на расследование в период с января 2019 года до декабря 2020 года.

Напомним, что исполком WADA 9 декабря принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года. Наказание было наложено за манипуляции с записями в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

В конце 2015 года по итогам независимого расследования WADA уже лишало РУСАДА статуса из-за скандала с подменой допинговых проб на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В результате сборная выступала на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхёнчхане в нейтральном статусе. В мае 2018 года Россия официально признала выводы доклада и заявила об устранении нарушений. В сентябре 2018-го статус РУСАДА был восстановлен.

Одним из условий возвращения статуса должна была стать передача базы данных московской антидопинговой лаборатории в нетронутом виде. В ней содержится информация о допинг-пробах российских спортсменов, полученных в период с января 2012 по август 2015 года. Российская сторона передачу экспертам WADA затянула, а затем выяснилось, что незадолго до передачи в базу вносились изменения. Отчет комитета по соответствию WADA подтвердил, что с базой данных проводились манипуляции в 2018 и начале 2019 года, то есть тогда, когда было уже известно о необходимости передать данные агентству.

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