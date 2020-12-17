Евросоюз продлил санкции в отношении России за «дестабилизацию Украины» еще на полгода

Европейский союз продлил экономические санкции в отношении России за «дестабилизацию ситуации на Украине» еще на полгода. Об этом официально объявлено на сайте Совета ЕС.

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«Сегодня Совет постановил продлить ограничительные меры, которые в настоящее время нацелены на отдельные секторы российской экономики, до 31 июля 2021 года. Эти санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине. Решение Совета следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений», — говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 17 декабря,

Евросоюз также заявил о намерении принимать другие меры «в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя», такие как «дипломатические меры, индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) и конкретные ограничения экономических отношений с Крымом и Севастополем».

14 декабря в соответствии с приказом, подписанным Владимиром Путиным, правительство России продлило срок принятого в ответ на санкции продуктового эмбарго до 31 декабря 2021 года.

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