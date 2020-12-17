Путин: журналистское расследование о Навальном это «легализация материалов спецслужб» США

Президент России назвал расследование журналистов о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального «измышлением» и «легализацией материалов американских спецслужб». Об этом Владимир Путин заявил во время ежегодной пресс-конференции, где ему задали два вопроса о Навальном и он вновь ответил, не называя российского оппозиционного политика по имени.

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«Пациент берлинской клиники», «блогер» — отвечая на вопросы об Алексее Навальном российский президент традиционно не называл его по имени.

Первый вопрос, в котором прозвучало имя Навального, задал журналист Life. Вопрос касался расследования, проведенного журналистами The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel. Авторы пишут, что ими были установлены имена и звания сотрудников ФСБ, отравивших Алексея Навального «Новичком», это оперативники из секретного подразделения Федеральной службы безопасности, под прикрытием Института криминалистики ФСБ (он же НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435).

По оценке Владимира Путина, речь идет не о расследовании, а «вбросе», схожем с иными «измышлениями», публикуемыми в прессе по поводу ситуации с Алексеем Навальным. «это не какое-то расследование, а легализация материалов американских спецслужб», — сказал Путин.

Авторы расследования на основании биллингов отследили геолокацию и передвижения предполагаемых отравителей Навального и пришли к выводу, что с января 2017 г. «эти сотрудники ФСБ совершили 47 поездок по тем же направлениям, куда летел или ехал Алексей Навальный».

По версии Владимира Путина, опубликованные журналистами графики это «материалы американских спецслужб». «А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают? Да наши спецслужбы хорошо это понимают и знают. Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое местопребывание», — сказал российский президент.

По его оценке, все это означает, что «пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США».

Главный редактор портала The Insider Роман Доброхотов в этой связи отметил, что сам факт присутствия сотрудников ФСБ рядом с Навальным президент не опроверг. «То есть Путин подтверждает, что геолокацию ФСБшников отследили верно? А что же тогда специалисты по Новичку делали в Томске и Калининграде?» — задается вопросом журналист, упоминая два города, которые Алексей Навальный посетил в рамках предвыборной кампании.

Путин выбрал худшую из линий защиты, подтвердив что указанные ФСБ шники (напомню - спецы по Новичку) и правда были рядом с Навальным. По сути это явка с повинной https://t.co/DWbZ97wEgT — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) December 17, 2020

В ходе общения с журналистами после окончания пресс-конференции Владимир Путин вновь повторил, что биллинговые данные, опубликованные в расследовании четырех СМИ, это данные, которые собирают американские спецслужбы. «Этим занимается АНБ, они этого не скрывают. Они и в отношении своих граждан это делают», — отметил российский президент. «Мы это знаем, я в этом ничего не вижу. Это, знаете, такая помойка, куда сливается все, в надежде произвести впечатление на наших граждан», добавил он.

Кто следил за Навальным?

Если президент России явно дал понять, что за Навальным «присматривали» зарубежные спецслужбы, его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что за политиком велось наблюдение и российскими спецслужбами, потому что «некоторые призывы к свержению власти вызывали беспокойство». Песков рассказал об этом, отвечая на вопрос журналиста «Дождя» после пресс-конференции. Вопрос почему Навального, за которым следило столько спецслужб, в конечном итоге не уберегли от отравления, пресс-секретарь оставил без ответа.

Растущие уши специальных служб и призывы о свержении власти pic.twitter.com/QaEEMurxoH — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 17, 2020

«Если бы хотели убить – убили бы»

Допустив, что Алексей Навальный «пользуется поддержкой спецслужб США», Владимир Путин продолжил в том духе, что это не означает, что наказанием за подобное должно быть отравление. К тому же дело не было доведено до конца (как известно, Алексей Навальный выжил). «Это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если бы хотели - довели бы до конца», сказал российский президент.

На эти слова отреагировала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, отметившая мимику президента, когда он говорил об этом.

Зачем его травить, кому он нужен? Хаха. Если уж хотели бы - довели бы до конца.



Напоминаю, это говорит президент страны pic.twitter.com/tHKOozEUsS — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 17, 2020

Вопрос про отравление Алексея Навального Владимиру Путину задал также журналист Би-би-си Стив Розенберг. Он также упомянул доклад The Insider и Bellingcat о попытке отравления Навального и высказал мнение, что там убедительно доказано, что за покушением стоит российское государство.

Владимир Путин отмел эти утверждения и в очередной раз упрекнул Запад в нежелании делиться информацией, доказывающей что Навальный был отравлен.

Напомним, что данные, полученные лабораторией бундесвера в Германии о том, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы «Новичок» были подтверждены лабораториями во Франции и Швеции.

«Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные, что применялось химическое оружие, мы вас просим: дайте нам, пожалуйста, эту информацию», — сказал Путин. По его словам, российские специалисты готовы выехать в Германию, Францию и Швецию, чтобы ознакомиться с результатами исследований. «Германия не дает этой информации, несмотря на неоднократные запросы Генпрокуратуры России, а в ОЗХО говорят, что передавать результаты расследований Москве запрещает Германия», - добавил Путин.

16 октября Германия передала отчет Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) о результатах обследования Навального всем странам-членам этой организации, в т.ч. и российской стороне. Однако, как сообщил МИД РФ, из текста были изъяты сведения о химическом составе и характеристики обнаруженных в анализах Навального веществ. Как следует из ноты российского дипведомства, изъятые данные касались веществ, подпадающих под действие Конвенции о запрещении химического оружия.

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