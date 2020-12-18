Московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за недостаточную фильтрацию контента

Корпорацию Google российские власти штрафуют не в первый раз.

Московский мировой суд в четверг, 17 декабря, вновь оштрафовал американскую корпорацию Google за то, что в поисковой выдаче ее сервисов присутствуют ссылки на сайты с запрещенной на территории России информацией. Сумма штрафа составила 3 миллиона.

Реклама Читать далее

Административное дело в отношении Google было заведено в ноябре. В Роскомнадзоре заявили, что Google не полностью соблюдает закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязывающий поисковики исключать из выдачи на территории России ссылки на ресурсы с запрещенной в стране информацией. Напомним, что речь идет о законе 149-ФЗ, в который в период с 2012 по 2019 г. был внесен ряд поправок, таких, например, как «закон о детях» (приведший к созданию реестра запрещенных сайтов) и «закон Лугового» (позволивший внесудебную блокировку оппозиционных или критически настроенных к властям сайтов, названных экстремистскими), что, по оценке правозащитников, сделало этот нормативный документ инструментом интернет-цензуры.

В Роскомнадзоре констатировали, что Google не исключает из поисковой выдачи для России до 30% ссылок на материалы «порнографического, экстремистского и суицидального характера». О каких именно «экстремистских» материалах идет речь, не уточняется.

Напомним, что по «закону Лугового» в число блокируемых в РФ «экстремистских» сайтов попали публицистический портал Грани.ру (удостоенный в 2015 г. французской премии «Свобода-равенство-братство»), сайт Каспаров.ру, блог Алексея Навального в ЖЖ, «Ежедневный журнал» (ej.ru, ЕЖ.ру).

В июне этого года ЕСПЧ признал незаконной внесудебную блокировку сайтов Грани.ру, ЕЖ.ру и Каспаров.ру как нарушающую две статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод — статью 10 о «свободе выражения мнения» и статью 13 о «праве на эффективное средство правовой защиты».

В отличие от российских поисковиков, выдающих в результатах поиска только зеркала заблокированных сайтов (хотя и не все, 500 зеркал сайта Грани.ру числятся в реестре запрещенных ресурсов Роскомнадзора), Google.ru продолжает «находить» и оригинальные сайты изданий.

Корпорацию Google российские власти штрафуют не в первый раз. В ноябре 2018 года компания выплатила 500 тысяч рублей, в июле 2019 года — 700 тысяч, а в августе 2020 — 1,5 миллиона рублей. В 2019 Роскомнадзор оштрафовал американскую корпорацию из-за того, что компания не подключилась к реестру с заблокированными сайтами и не начала в соответствии с ним фильтровать поисковую выдачу.

«Роскомнадзор продолжает мониторинг выполнения поисковыми системами требований законодательства, направленных на защиту граждан от противоправного, социально опасного контента», — говорится в публикации на сайте ведомства.

12 марта 2015 г. Google участвовала в акции «Репортеров без границ» Collateral freedom, которая была приурочена к Международному дню против цензуры в интернете. «Репортеры» отобрали 12 сайтов из разных стран мира, где власти практикую цензуру в интернете, и «разблокировали» их, поместив на серверах интернет-гигантов. От России в рамках этой акции участвовал сайт Грани.ру.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться