Прокуратура запросила для депутата Юлии Галяминой три года колонии по «дадинской» статье

Юлия Галямина была задержана на митинге акции "Нет!" против поправок в Конституцию 29 мая 2020 г. в Москве

В России прокуратура в пятницу, 18 декабря, запросила для муниципального депутата Юлии Галяминой три года колонии по делу о неоднократных нарушениях на митингах. Прения по делу Галяминой состоялись в Тверском районном суде Москвы. В случае обвинительного приговора политику грозит недопуск на выборы любого уровня.

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Муниципальный депутат от Тимирязевского района Москвы Галямина обвиняется по «дадинской» статье (ст. 212.1. УК), предусматривающей уголовную ответственность для лиц, ранее неоднократно наказывавшихся за нарушения на митингах в административном порядке. Максимальное наказание, которое предусмотрено по этой статье, — пять лет тюремного срока, а также лишение статуса депутата и недопуск до выборов любого уровня. Независимый кандидат, не допущенный до выборов в Мосгордуму в 2019 г., Юлия Галямина собиралась баллотироваться на выборах в Госдуму в сентябре 2021 г.

В своем последнем слове Юлия Галямина, вместе с тем, сказала, что считает выборы 2021 г. «реальным шансом переломить ситуацию в стране», вне зависимости от того, будет ли она оставаться депутатом и будет ли на свободе. «Мы должны помнить, что, несмотря на все препятствия и сопротивление Кремля, 2021 год — это реальный шанс переломить ситуацию», сказала Юлия Галямина, которая в прошлом неоднократно заявляла, что считает преследования в своем отношении «политически мотивированными».

Уголовное дело в отношении муниципального кандидата было возбуждено 31 июля 2020 года. Ее обвинили в публикации в интернете «лозунгов различного содержания» с призывом участвовать в несогласованной акции 15 июля в Москве против поправок в Конституцию. Ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения, поэтому, как объяснили в московском управлении Следственного комитета, «действия Галяминой, направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства, носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения уголовного кодекса Российской Федерации».

Сама Юлия Галямина о возбуждении уголовного дела узнала из СМИ. Обвинения в свой адрес она назвала «политическим давлением», оказываемым на нее «как на политика». Ранее в начале июля ее допросили и провели дома обыск по делу ЮКОСа, возбужденному в 2003 году. 15 июля ее оштрафовали на 200 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара.

Статья 212.1 Уголовного кодекса России называется «дадинской» по имени первого осужденного по этой статье активиста Ильдара Дадина. Позже приговор был отменен Верховным судом. Вторым осужденным по этой статье стал другой московский активист Константин Котов. Конституционный суд дважды рекомендовал изменить статью. В октябре Константин Котов подал жалобу в ЕСПЧ, оспорив уголовное преследование по административным статьям.

В мае 2020 г. Госдума РФ значительно расширила список статей, предполагающих недопуск осужденных по ним к выборам любого уровня. В новой редакции к особо тяжким статьям добавились и т.н. «политические», в т.ч. «дадинская».

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