«Чтобы у людей не забирали их жизнь». Депутаты требуют возбудить дело о покушении на Навального

Депутаты из трех российских регионов обратились с официальными заявлениями в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по факту попытки покушения на Алексея Навального. Поводом для этого стало недавняя публикация итогов совместного расследования Bellingcat, The Insider, CNN, Der Spiegel и ФБК, согласно которым попытку отравления оппозиционного политика ядом «Новичок» осуществили сотрудники российских спецслужб.

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По мнению авторов расследования, Навального отравили в Томске. Семь депутатов местной городской Думы, включая координатора томского штаба Навального Ксению Фадееву, обратились в Следственный комитет России. Авторы заявления полагают, что данных журналистского расследования об отравлении Навального достаточно для возбуждения уголовного дела.

«Моя жизненная позиция — не надо всегда приходить к тому, что это именно Алексей Навальный или какой-то оппозиционер или не оппозиционер, — говорит один из подписавших обращение депутат Евгений Каверзин. — Я за то, чтобы у людей не забирали их жизнь насильственным путем. Я не только про людей, я вообще про живых существ. Я против этого и считаю, что каждый человек должен прожить свою жизнь и пройти определенный путь, вот моя жизненная позиция».

Какое впечатление на вас произвело расследование?

Человек показал, как устроена сама система, как это все работает. Очень жаль, что государство никак не реагирует на это все.

Вы считаете убедительными эти материалы?

Да, конечно. Если показано, начиная с того, как ездят люди, передвигаются по стране, полностью все телефонные звонки, кто с кем общается. Я думаю, не надо быть Пинкертоном. Сейчас в мире информационных технологий, наверное, можно многое найти на любого человека. Если сильно захотеть.

Евгений, вы смотрели пресс-конференцию Владимира Путина? В курсе ответов на вопросы о Навальном?

Я прочитал, что «этот человек» — «если бы хотели, его бы отравили». То есть захотели бы сделать нормально, так бы это и произошло. Я так понимаю, если бы это все было так просто…Существуют какие-то заказные убийства, они же тоже не все совершаются, правда? Было стечение каких-то обстоятельств, и человек остался жив. Может, ангелы-хранители. Ну, повезло, да. А если бы не повезло? Давайте честно, дальше что? Что бы сказали? Ну, блин, да, умер и умер. Вот, отношение к жизни — оно такое.

Еще одно обращение в СК России подписали депутаты Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг и Артур Гайдук. По мнению Шлосберга, расследование Bellingcat и The Insider — это «готовое уголовное дело».

Лев Шлосберг:

Появились детали. Большое число детальных доказательств, которые показывают всю схему слежки за Навальным, детали попыток покушения — не только этой, но и предшествующей, возможно — предшествующих. Мы увидели фактически готовое уголовное дело. В этом смысле доказательства безупречные.

Трое депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, Борис Вишневский и Михаил Амосов свое заявление с требованием возбудить уголовное дело по статье 277 Уголовного кодекса — посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля — направили главе ФСБ Александру Бортникову. По словам Бориса Вишневского, это уже не первое обращение на эту тему, которое депутаты направляли в правоохранительные органы.

Борис Вишневский:

Мы обращались сразу после покушения, целая группа депутатов, в том числе все депутаты от «Яблока» региональных парламентов. Обращались в Следственный комитет, получили отписки или отказы. Большей частью нас почему-то переадресовали в Томский линейный отдел МВД, что тот ведет проверку по факту отравления Навального. Проверка, видимо, идет до сих пор, потому что никаких результатов мы не знаем. Кому-то написали, что отказано в возбуждении дела, мне не сообщали, что отказано, но понятно, что все это просто заматывается. Но сейчас, когда появилось это совместное расследование четырех международных СМИ, мы полагаем, что это те обстоятельства, которые точно должны быть проверены. Кроме того, УПК прямо предусматривает обязанность проводить проверку по сообщении о преступлении, если оно опубликовано в СМИ. Об этом написали огромное количество средств массовой информации. Вот мы и опираемся на пункт 2 ст. 144 УПК. Требуем, чтобы провели проверку и рассмотрели вопрос о возбуждении уголовного дела. Почему в ФСБ? Потому что следователи Федеральной службы безопасности проводят доследственную проверку, когда решается вопрос о возбуждении дела по 277 статье УК (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля — прим.). Это их подследственность, как говорят юристы.

Как вы оцениваете шансы второго обращения?

Ну, я думаю, что шансы примерно такие же, но очень важно не давать им покоя, требовать ответов. Потом можно будет оценивать обоснованность этих ответов. Наверняка они будут в чем-то лукавить и в чем-то врать. На чем-то их можно будет поймать и уличить. То есть им придется как-то объясняться, если они не хотят возбуждать дело, пусть объяснят, почему. Пусть объяснят, допрашивали ли они этих сотрудников ФСБ, которые указаны по именам в данном случае, уже прямо названы конкретные имена и должности.

Вы предлагали подписать это обращение другим депутатам Законодательного собрания?

Мы, естественно, предлагали нашим коллегам из других оппозиционных фракций, «Единой России» мы не предлагали за полной бесполезностью. Мы предлагали это фракции КПРФ, они отказались подписать, «Партии Роста» не предлагали, потому что они уже давно себя ведут как абсолютно провластная партия. «Справедливая Россия» подписать тоже отказалась.

А ЛДПР?

ЛДПР — это такая же оппозиция, как «Единая Россия», извините. Они образуют там нерушимый блок с «единороссами». Хотя, на наш взгляд, «Единая Россия» должна была быть первой фракцией, направившей такое обращение. Потому что если все это неправда, то пусть проверка это установит. Нельзя же без проверки это выяснить.

Ваши коллеги как-то объясняли свой отказ?

Одни просто сказали, что не будут подписывать, другие пришли в ужас от предположения, что они могут такое подписать. Реакция была в стиле — «да вы что, с ума сошли, нам предлагать такое подписать?!». В общем, немного странно, потому что, а что в этом такого? Опубликовано расследование. Проверьте и выясните, так это или не так.

Я знаю, что на днях спикер Заксобрания отключил вашему коллеге Максиму Резнику микрофон, когда он говорил об отравлении Навального и о расследовании. Такое часто бывает?

Да, часто. Если говорится о чем-то неприятном. Обычно, если я начинаю говорить что-то о Путине или о Беглове, начинают отключать микрофон, но ничего, мы привыкли.

Борис, вы смотрели пресс-конференцию президента?

Вообще не смотрел. Потом прочел, о чем там говорилось.

Но знаете, какие слова прозвучали о Навальном?

Да.

Как их оцениваете?

Я это оцениваю как довольно откровенное признание в том, что наши спецслужбы следят за Навальным постоянно, это, по крайней мере, он признал. Он, естественно, не признал, что они его отравили и высказал, на мой взгляд, совершенно чудовищное предположение. Может быть, даже сам не понимая, насколько оно чудовищно — что, мол, если бы хотели отравить, то отравили бы. Примерно так он выразился. Это что значит? Что он считает возможным отдачу таких приказов в отношении политических противников? То есть он даже теоретически допускает такую возможность? Это чудовищно абсолютно для руководителя страны — высказывать такие предположения. Я думаю, он даже об этом не задумался, на автомате сказал, исходя из веры во всемогущество своих спецслужб: дескать, все, что я им поручу, они сделают.

Когда вы ждете ответа на свое обращение?

В течение месяца мы должны получить ответ.

Если придет отказ, что планируете предпринять?

Будем смотреть, действовать в соответствии с законодательством, как можно будет обжаловать этот отказ.

17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин фактически подтвердил, что сотрудники ФСБ сопровождали Навального в поездках по регионам в связи с тем, что он якобы пользуется поддержкой спецслужб США. При этом Путин подчеркнул, что это не значит, что его отравили, а если бы хотели это сделать, то довели бы дело до конца.

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