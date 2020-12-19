В Хабаровске на двадцатиградусном морозе прошел очередной митинг в поддержку Сергея Фургала

В субботу, 19 декабря, в Хабаровске прошел очередной митинг в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. На акцию вышли около пятидесяти человек, несмотря на двадцатиградусный мороз.

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«Люди находятся здесь в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и ограничений, введенных на проведение массовых мероприятий. Из-за пандемии коронавируса в крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции, поэтому все митингующие остаются под пристальным вниманием силовых структур», — говорится на сайте городской администрации.

Как сообщает портал dv.habru, «в настоящий момент люди по-прежнему собирают подписи в поддержку экс-губернатора Хабаровского края. Все они направляются в Москву. Защитники Сергея Фургала планируют использовать их во время судебных заседаний».

Напомним, что время большой ежегодной пресс-конференции 17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что у него с Сергеем Фургалом «сложились добрые отношения», но «обвинения в его адрес очень тяжелые». «Это не злоупотребления полномочиями или подтасовки. Понимаю тех, кто был разочарован задержанием. Но как быть с этими обвинениями? Это не политическое преследование, это уголовное дело», — заявил Владимир Путин.

Адвокат Сергея Фургала Борис Кожемякин накануне, 18 декабря, встречался со своим подзащитным в СИЗО. По его словам, Сергей Фургал в очередной раз заявил о своей невиновности.

23 декабря состоится заседание апелляционного суда. Защитники Фургала вновь попытаются перевести политика, который нуждается в лечении легких, под домашний арест.

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