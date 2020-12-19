США закроют два последних консульства в России

США окончательно закроют консульство во Владивостоке и приостановят деятельность консульства в Екатеринбурге. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщило агентство Associated Press ссылкой на уведомление администрации Дональда Трампа.

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Эти шаги являются «ответом на текущие кадровые проблемы представительства США в России» в связи с объявленным РФ в 2017 году ограничением числа американских дипломатов и, как следствие, «тупиковой ситуацией в отношениях с Россией в вопросе дипломатических виз», — говорится в сообщении.

Сообщение о решении госсекретаря США Майкла Помпео закрыть консульства подтверждает ТАСС.

Таким образом, посольство в Москве останется единственным дипломатическим представительством США в России. Напомним, что Россия закрыла консульство США в Санкт-Петербурге в марте 2018 года после аналогичных мер, принятых Вашингтоном в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании.

Точные сроки закрытия еще не определены. Консульство во Владивостоке было временно закрыто в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, и его сотрудники уже начали вывозить оборудование и документы.

В консульствах во Владивостоке и Екатеринбурге работали 10 американских дипломатов и 33 местных сотрудника. По данным телеканала CNN, американские дипломаты будут переведены на работу в Москву, а местные сотрудники — уволены, но «никаких действий в отношении консульств России в США не планируется».

С момента закрытия консульств получить американские визы жители огромной России смогут только в Москве. Отсутствие дипломатической поддержки в регионах создает неудобства и для граждан США, путешествующих по России.

Как пишет AP, уведомление было отправлено в Конгресс 10 декабря, но «не привлекло особого внимания». По мнению американских СМИ, не исключено, что сообщение о предполагаемом нападении российских хакеров на правительственные и частные компьютерные системы США ускорило принятие этого решения.

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