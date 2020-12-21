В России зафиксировали рекордный прирост случаев заболевания COVID-19

В России были выявлены еще 29 350 заразившихся. Это рекордный показатель с 6 декабря.

В понедельник, 21 декабря, в оперативном штабе по борьбе с пандемией коронавируса в России сообщили о том, что за прошедшие сутки были выявлены еще 29 350 заразившихся. Это рекордный показатель с 6 декабря. Тогда за 24 часа COVID-19 выявили у 29 039 человек.

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Новые случаи инфицирования были выявлены в 84 регионах. Почти 8 тысяч — в Москве, более 3750 — в Санкт-Петербурге. На третьем месте — Московская область, где суточный прирост составил 1523 пациента.

От последствий заражения в стране в течение суток скончались еще 493 человека. За все время пандемии жертвами вируса стал 51 351 человек.

Также в оперштабе сообщили, что 19 705 пациентов были выписаны. Общее количество поправившихся после заражения на 21 декабря составляет 2 295 362 человек.

По подсчетам специалистов университета Джонса Хопкинса, за время пандемии во всем мире выявили 76 895 598 случаев инфицирования. На первом месте по количеству заразившихся находятся США (17 847 630), за ними следуют Индия (10 055 560) и Бразилия (7 238 600). Россия занимает четвертую строчку этого рейтинга.

Также 21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что российский центр им. Гамалеи и британская компания AstraZeneca договорились о сотрудничестве в области профилактики COVID-19. Ранее в декабре в AstraZeneca заявили о готовности взаимодействия с российским центром в разработке наиболее эффективной вакцины.

C 19 декабря самый высокий, четвертый, уровень опасности объявлен в Великобритании до 30 декабря в связи с появлением нового штамма коронавируса, получившего название VUI–202012/01. Сообщается, что он распространяется с повышенной скоростью и может быть «на 70% более заразным», чем прежний вариант. В воскресенье, 20 декабря, ВОЗ и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний призвали все страны Евросоюза усилить санитарные меры.

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