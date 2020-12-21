Любовь Соболь задержали возле дома предполагаемого отравителя Навального. На нее заводят уголовное дело

Юриста ФБК Любовь Соболь задержали возле дома Константина Кудрявцева, одного из предполагаемых отравителей Навального из Института криминалистики ФСБ. Об этом она рассказала во время трансляции в Twitter вечером 21 декабря. Позднее стало известно, что в отношении Соболь заводят уголовное дело.

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Как сообщает «Медиазона», при задержании полицейские объяснили, что на Соболь «поступило заявление от жителей квартиры 38». Кроме того, по сообщению издания, возле дома Кудрявцева задержали сотрудника штаба Соболь Константина Распопова.

Соболь приехала к квартире Кудрявцева после публикации Навальным видео разговора с Кудрявцевым. На место также приехали силовики и журналисты.

Как написал сам Алексей Навальный в своем твиттере, на Соболь заводят уголовное дело. Адвокат Владимир Воронин рассказал «МБХ медиа», что пока неизвестно, о какой именно статье УК идет речь, потому что в ОВД «Новокосино», куда отвезли Соболь, никого не пускают.

Одновременно задержания происходили в понедельник вечером возле здания ФСБ на Лубянке, куда с одиночными пикетами вышли сторонники Алексея Навального. Один из них, Лев Гяммер, стоял с плакатом «Трусы Навального отстирали, а как дела с собственными?». Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

В ФСБ публикацию разговора Навального с Кудрявцевым назвали «спланированной провокацией». «Так называемое "расследование" о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб», — цитирует ТАСС заявление ФСБ.

РИА «Новости» в ЦОС ФСБ сказали, что телефонный разговор Навального с Кудрявцевым — это «подделка».

Ранее, в четверг, президент России Владимир Путин заявил, что «дело Навального — это легализация данных американских спецслужб».

21 декабря Алексей Навальный опубликовал видео своего телефонного разговора с Константином Кудрявцевым. Политик представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. В ходе 49-минутной беседы собеседник Навального сообщил ему подробности операцию по отравлению политика.

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