Навальный позвонил одному из своих предполагаемых отравителей. Тот рассказал ему о деталях операции

Алексей Навальный опубликовал в своем YouTube видео под названием «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался». В этом ролике политик рассказывает о том, как один из предполагаемых участников его отравления — Константин Кудрявцев — в телефонной беседе подтвердил, что Навального должны были убить, и рассказал о деталях операции.

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Разговор между Навальным и Кудрявцевым длился 49 минут. Полностью расшифровку и аудиозапись беседы опубликовало издание The Insider, журналисты которого расследовали отравления Алексея Навального для устранения следов «Новичка».

«Так странно обсуждать собственное убийство с одним из тех, для кого это просто работа. Мой собеседник — военный химик из ФСБшной группы отравителей — отвечает за зачистку следов химоружия после совершения преступления», — написал Навальный. Запись телефонного звонка политик назвал «документом эпохи».

Всем, кремлёвцам, которые скоро начнут писать "да это не настоящий разговор" нужно говорить одно: мы на 100% готовы к фонографической экспертизе голоса сотрудника ФСБ Кудрявцева. А вот готовы ли к этому Путин и Бортников? Скоро узнаем.https://t.co/cEi8rbgxO4 — Alexey Navalny (@navalny) December 21, 2020

Алексей Навальный рассказывает, что позвонил Константину Кудрявцеву в семь утра 14 декабря — в этот день несколькими часами позже и было опубликовано совместное расследование Bellingcat, The Insider, CNN, Der Spiegel и El Pais. Для того, чтобы поговорить с Кудрявцевым, Навальный воспользовался техникой пранкеров: с помощью специальной программы он скрыл свой номер и подставил вместо него номер коммутатора, который используют сотрудники ФСБ.

«Расчет был очень простой. В семь утра звонок. Ты видишь знакомый служебный номер, берешь трубку и начинаешь разговаривать. Почти все, кому я позвонил, трубку взяли, почти все ее быстро повесили. А потом нас ждала большая удача», — рассказал Навальный.

«Ситуация сложилась не в нашу пользу», — говорит собеседник Навального, комментируя провал операции по отравлению политика 20 августа. По его словам, если бы самолет, на котором летел из Томска в Москву уже отравленный Алексей Навальный, не посадили в Омске, все могло бы быть по-другому. «Оперативная работа медиков скорой помощи» также помешала операции, признает Кудрявцев.

Он также подтвердил, что летал в Омск 25 августа для того, чтобы забрать одежду Алексея Навального, в которой тот был госпитализирован. Он рассказал, как очищал одежду от следов боевого отравляющего вещества.

Кроме того, Кудрявцев упоминает еще одного предполагаемого участника отравления, имени которого не было в предыдущем расследовании. Речь идет о Василии Калашникове.

«Удалось установить, что Калашников является экспертом в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии, это современный метод обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах. Калашников публиковал статьи по этой теме, подписываясь как сотрудник НИИ-2 ФСБ», — пишет The Insider.

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