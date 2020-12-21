Россия объявила о приостановке авиасообщения с Великобританией

Вслед за рядом европейских стран Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией. Ограничения вступают в силу в эту полночь, 22 декабря, и будут действовать в течение недели. В оперативном штабе такое решение объяснили ухудшением эпидемиологической обстановки в Соединенном королевстве.

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«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении организации.

Ранее о прекращении транспортного сообщения с Великобританией объявили около двадцати стран, в том числе Франция, Германия, Австрия, Италия, страны Балтии и Швейцария.

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении жесткого локдауна в Лондоне и на юго-востоке Англии с полуночи воскресенья в связи с появлением нового штамма коронавируса, который распространяется гораздо быстрее предыдущего.

Ученые опасаются, что новый штамм «VUI 202012/01» может привести к повышению скорости заражения COVID-19. Однако исследований о том, что новый штамм вируса может привести к росту смертности или ухудшению состояния заболевших, пока нет. 10 случаев нового штамма были выявлены за пределами Великобритании — в Дании, Нидерландах, Австралии и Италии.

В воскресенье, 20 декабря, ВОЗ и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний призвали все страны Евросоюза ужесточить санитарные меры.

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