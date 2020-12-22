Дело Навального: Москва ответила своим «черным списком» на санкции ЕС в отношении российских чиновников

МИД России уведомил послов Германии, Франции и Швеции, а также представительство ЕС в Москве о «расширении списка представителей стран ЕС», которым запрещен въезд в Россию за «нагнетание санкционной активности». Речь идет о странах, в лабораториях которых были сделаны анализы, подтвердившие отравление Алексея Навального веществом из группы «Новичок».

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Главы дипломатических представительств Германии, Франции и Швеции в Москве были вызваны в МИД, где им были вручены «вербальные ноты», говорится в сообщении российского дипведомства. Москва считает «незаконными» санкции ЕС, принятые в отношении ряда высокопоставленных чиновников РФ, в том числе в аппарате президента, в связи с нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, выявленного в результате отравления Алексея Навального. Им был запрещен въезд в ЕС, а их активы —заморожены. МИД РФ называет «категорически неприемлемыми» ограничения, введенные Евросоюзом, «в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А. Навальным».

В ответ Москва приняла ограничительные меры в отношении «представителей стран ЕС», кто именно вошел в «черный список» — не уточняется.

В ноте российского МИДа содержится также намек, на то, что санкции в отношении российских чиновников были приняты «с подачи ведущих стран-членов ЕС», без уточнения, каких именно.

«Локомотив санкций»

12 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров, почти месяц спустя после вступления в силу европейских санкций объявил, что Москва примет ответные меры. Он тогда уточнил, что Россия считает Германию «локомотивом санкций», и что что российские ответные меры коснутся «сотрудников аппаратов руководителей Франции и Германии».

Санкции Евросоюза в отношении ряда руководителей администрации президента РФ, Минобороны и главы ФСБ. В санкционный список вошли первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, два заместителя министра обороны — Павел Попов и Алексей Криворучко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Под санкции попал также московский Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

«Злой умысел или халатность»

Как было указано в постановлении ЕС, Андрей Ярин входил в рабочую группу в Администрации президента, роль которой заключалась в «противодействии влиянию Алексея Навального в российском обществе, в том числе посредством операций, направленных на его дискредитацию». Текст, утвержденный 14 октября, указывает, что деятельность Алексея Навального «находилась под пристальным контролем властей Российской Федерации во время его поездки в Сибирь в августе 2020 года», когда произошла попытка его отравления нервно-паралитическим агентом, который «доступен только государственным органам Российской Федерации». Таким образом, «можно сделать вывод, что отравление Алексея Навального было возможно только с согласия Администрации президента». Этим объясняется присутствие в санкционном списке ЕС Сергея Кириенко и Александра Бортникова.

Сергей Меняйло в его качестве полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе, где произошла попытка покушения, несет ответственность за оказание поддержки лицам, которые осуществили или были причастны к отравлению Алексея Навального нервнопаралитическим веществом «Новичок», считают в Европе.

Два заместителя министра обороны, Павел Попов и Алексей Криворучко, попали в санкционный список потому, что именно министерство обороны несет ответственность за безопасное хранение и уничтожение химического оружия, и использование такого химического оружия на территории Российской Федерации могло быть только «результатом умысла или халатности» со стороны этого ведомства и его политического руководства.

К санкциям Евросоюза в отношении шести российских чиновников присоединились также Великобритания и Норвегия.

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