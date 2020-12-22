«Военные пользователи»: США жестко ограничили сотрудничество своих компаний с флагманами ВПК России

Министерство торговли США наложило серьезные ограничения на сотрудничество американских компаний с российскими структурами, которые названы «конечными военными пользователями». В список, опубликованный 21 декабря, внесены 45 корпораций, учреждений и организаций из России, для торговли с которыми потребуется специальная лицензия Минторга США. Новые ограничительные меры введены также в отношении 58 структур КНР.

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В этот понедельник Министерство торговли США обнародовало список компаний и структур из России и Китая, названных «конечными военными пользователями». Речь идет об изменении американских правил экспортного контроля с целью не допустить продажу или передачу Москве и Пекину товаров, запрещенных для конечного военного использования.

Минторг США подчеркивает важность своего сотрудничества с «американскими и глобальными компаниями в борьбе с усилиями Китая и России», которые стремятся использовать «американские технологии для своих дестабилизирующих военных программ».

Американское министерство торговли вводит специальный список иностранных компаний и структур, для сотрудничества с которыми фирмам США понадобится специальная лицензия — разрешение для экспорта, реэкспорта или передачи продукции упомянутым компаниям. В первую версию этого нового списка внесено 103 компании и структуры из России и Китая, названные «конечными военными пользователями».

Российская часть списка — 45 учреждений, корпораций и организаций. Помимо министерства обороны РФ и Службы внешней разведки в перечень американского Минторга попали флагманы российского военно-промышленного комплекса.

Ограничения коснутся Рособоронэкспорта, госкорпорации «Ростех», а также входящих в нее Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), компаний «МиГ», «Туполев» и «Оборонпром». В список попали корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и «Вертолеты России», компания «Сухой» (и «Гражданские самолеты Сухого»), Объединенная двигателестроительная корпорация и Объединенная приборостроительная корпорация, крупнейший в мире производитель титана — концерн ВСМПО-АВИСМА, многочисленные заводы и НИИ.

В американском перечне «конечных военных пользователей» — ракетно-космический центр «Прогресс», а также Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш — головной научно-исследовательский институт «Роскосмоса»).

Ограничения наложены на сотрудничество со структурами Администрации президента России: в американском перечне упомянуты Управление делами АП, а также специальный летный отряд «Россия» путинской администрации.

Как предупреждает американский Минторг, список будет пополняться и корректироваться по результатам работы экспертов межведомственной комиссии. В нее включены представители оборонного ведомства, Госдепартамента, министерств финансов и энергетики США.

Реакция РФ

«Деструктивными действиями» назвал новые экспортные ограничения американского Минторга посол России в США Анатолий Антонов. Он назвал «неприемлемыми и ничем не обоснованными» утверждения о том, что «флагманы (российской) индустрии, научно-производственные и исследовательские институты якобы подрывают нацбезопасность США»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал США отменить санкции в отношении предприятий госкорпорации ради «общего дела» — освоения космоса.

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