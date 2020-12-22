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Юриста ФБК Любовь Соболь отпустили без предъявления обвинений

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Любовь Соболь (архивное фото)
Любовь Соболь (архивное фото) AP - Alexander Zemlianichenko
RFI
3 мин

Юриста ФБК Любовь Соболь отпустили из полиции, после того как накануне она была задержана у дома одного из предполагаемых отравителей Алексея Навального. Ее задержали, после того как она позвонила в дверь предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Вслед за этим на месте оказалась группа силовиков в шлемах.

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О своем освобождении «под облегченные вздохи всех сотрудников» Любовь Соболь сообщила сама в своем аккаунте в Твиттере. Она вышла из ОВД Новокосино несколько часов спустя после задержания. Задержанных вместе с Соболь двух членов ее предвыборного штаба и сотрудника «Навальный Live» оставили в ОВД. Главу предвыборного штаба Соболь Ольгу Ключникову, сотрудника штаба Константина Распопова и сотрудника «Навальный Live» Акима Керимова задержали на 48 часов до суда по ст. 19.3 КоАПП («неповиновение законному распоряжению полиции»). Об этом сообщила в Твиттере Ольга Ключникова.

На саму Соболь, которую опрашивали по уголовной статье о нарушении неприкосновенности жилища, также составили протокол по ст. 19.3 КоАПП. В протоколе указано, что ее задержали по жалобе жильцов квартиры 38, дома 38 корп. 2 по улице Суздальская.

Накануне Алексей Навальный опубликовал видеозапись своего разговора с жильцом этой квартиры, которого он представил как сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, одного из членов группы, совершившей его отравление. В разговоре человек, представленный как Кудрявцев, сообщает, что летал в Омск для зачистки следов отравляющего вещества с нижнего белья Навального. Белье, как и вся его одежда, были изъяты дорожной полицией после того как политик был госпитализирован в Омске с симптомами тяжелого отравления.  

 

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