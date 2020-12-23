Прокуратура запросила 6 лет колонии для аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Азата Мифтахова судят по делу о нападении на офис партии «Единая Россиия» московском районе Ховрино в январе 2018 года.

В среду, 23 декабря, в Головинском районном суде Москвы прокуратура потребовала приговорить к шести годам колонии общего режима аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Его судят по делу о разбитом окне в офисе партии «Единая России» в московском районе Ховрино в январе 2018 года.

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О том, какое наказание запросило гособвинение, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, со ссылкой на защищающего Мифтахова адвоката Светлану Сидоркину. Отмечается, что на грядущих прениях адвокат планирует настаивать на невиновности подзащитного.

Следствие полагает, что Мифтахов является членом леворадикального анархистского движения «Народная самооборона». Это крупнейшее в России движение анархистов декларирует своей целью «достижение бесклассового и безгосударственного общества» через популяризацию идей анархизма. Помимо Азата Мифстахова по делу проходят еще два человека — Андрей Ейкин и Елена Горбань. Им гособвинение запросило наказания в виде двух и четырех лет условно с испытательными сроками в три и пять лет.

По версии следствия, в январе 2018 года в московском районе Ховрино «организованная группа» разбила окно в офисе «Единой России» и бросила дымовую шашку. Видео происшествие попало в интернет. Как сообщал телеканал «Дождь», в сентябре 2018-го расследование приостановили, но возобновили в феврале 2019-го, когда был задержан математик Азат Мифтахов, переквалифицировав обвинение с мелкого хулиганства на более серьезную статью.

После задержания в феврале 2019 года аспирант МГУ сообщил о том, что во время допросов ему были нанесены телесные повреждения с целью получить признательные показания. Версию Мифтахова подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Московской области.

Еще один анархист, проходящий по делу о нападении на офис «Единой России», Святослав Речкалов покинул страну в 2018 году и получил политическое убежище во Франции.

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