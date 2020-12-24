В России зафиксировали новый рекорд прироста случаев заболевания COVID-19

В четверг, 24 декабря, в оперативном штабе по борьбе с пандемией коронавируса в России сообщили о том, что за прошедшие сутки в 85 регионах были выявлены еще 29 935 заразившихся.

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Рекордное количество заразившихся с начала пандемии было отмечено в четверг в Москве и составило 8203 человека. Ранее наибольшее количество случаев инфицирования — 7993 — было выявлено в российской столице 5 декабря. По данным оперштаба, 5508 пациентов, проходивших лечение в Москве, были выписаны в течение прошедших суток. Еще 76 человек скончались от последствий заражения.

Еще 3756 новых случаев COVID-19 было выявлено в Санкт-Петербурге и 1538 — в Московской области.

В оперштабе сообщают, что за прошедшие 24 часа в России в результате заражения COVID-19 скончались еще 635 человек. За все время наблюдения были зафиксированы 53 096 летальных исходов.

Еще 26 890 человек были выписаны. За весь период пандемии вылечились 2 370 857 пациентов с коронавирусной инфекцией.

По подсчетам специалистов университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте в списке стран, где выявлено наибольшее количество случаев инфицирования COVID-19. Возглавляют этот рейтинг США, на втором месте — Индия, на третьем — Бразилия. Пятое место по числу заразившихся занимает Франция. С начала пандемии во всем мире было зафиксировано 78 781 797 случаев заражения, 1 731 989 человек скончались.

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