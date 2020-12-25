Дело историка Юрия Дмитриева направили в кассационный суд

После двух отказов Петрозаводский городской суд отправил дело главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева в кассационный суд. Речь идет о жалобе на апелляционный приговор, увеличивший Юрию Дмитриеву срок заключения с 3,5 до 13 лет по обвинению в насилии над несовершеннолетней.

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24 декабря в Петрозаводске должно было состояться очередное заседание по пересмотру дела Юрия Дмитриева. Однако заседание не состоялось в связи с передачей дела на рассмотрение в Кассационный суд, сообщает «Мемориал» со ссылкой на пресс-службу Петрозаводского горсуда. Дело направлено в третий кассационный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга, сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

Ранее Петрозаводский городской суд дважды отказывался принять кассационную жалобу Юрия Дмитриева на приговор Верховного суда республики по статье о насильственных сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

29 сентября Верховный суд Карелии отменил приговор Петрозаводского горсуда, увеличив срок лишения свободы Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет.

Юристы называли это решение беспрецедентным даже для российской судебной системы.

Адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев заявил, что обжалует приговор. Адвокат по назначению Артем Черкасов заявил в интервью Русской службе BBC, что защита намерена поставить под сомнение «не только срок наказания, а вообще наличие в действиях Дмитриева состава преступления по этой статье» (132-я статья УК о насильственных действиях сексуального характера).

Евросоюз в заявлении 30 сентября назвал приговор Дмитриеву «необоснованным и несправедливым».

Юрий Дмитриев был впервые задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери, он находился под стражей с декабря 2016 по январь 2018 года. Петрозаводский городской суд 5 апреля 2018 года полностью оправдал Дмитриева по этой статье, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Дмитриева признали виновным лишь виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы.

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву, вынесенный судом первой инстанции, и отправил дело на новое рассмотрение. А 28 июня СК возбудил новое дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.

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