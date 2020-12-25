Против юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь возбудили уголовное дело

В отношении соратницы Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь возбудили уголовное дело о «нарушении неприкосновенности жилища». Утром в ее квартире прошел обыск, после чего Соболь увезли на допрос. Об этом сообщил в пятницу, 25 декабря, директор ФБК Иван Жданов.

Реклама Читать далее

21 декабря Любовь Соболь была задержана возле дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который является одним из фигурантов журналистского расследования об отравлении политика Алексея Навального. Соболь опросили в рамках доследственной проверки. Она отказалась давать показания.

«Дело в отношении Соболь возбудили по части 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения)», — написал Иван Жданов. Наказание по этой статье предусматривает от 200 тысяч рублей штрафа до двух лет лишения свободы.

По информации издания «МБХ медиа», уголовное дело возбуждено по заявлению тещи Кудрявцева Галины Субботиной, которая владеет 1/3 квартиры. Соболь доставили на допрос в Следственный комитет. Ее статус пока не ясен, сообщил адвокат Владимир Воронин.

Соболь была задержана возле квартиры Кудрявцева в тот день, когда Алексей Навальный опубликовал запись своего телефонного разговора с этим сотрудником ФСБ. В телефонном разговоре Кудрявцев фактически признался в своем участии в операции по сокрытию следов отравления Навального.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться