Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании

С 26 декабря все прибывающие в Россию из Великобритании будут обязаны оставаться 14 дней в изоляции

С 26 декабря все прибывающие в Россию из Великобритании будут обязаны оставаться 14 дней в изоляции. Соответствующее постановление опубликовал в пятницу, 25 декабря, Роспотребнадзор. Такое решение объясняется появлением нового штамма коронавируса, который сейчас активно распространяется в королевстве.

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Ранее 22 декабря Россия на неделю приостановила авиасообщение с Великобританией. Транспортное сообщение с Соединенным королевством ранее также закрыла Франция и другие страны Европы. США требуют от прибывающих из Великобритании предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус.

Согласно последним исследованиям британских ученых, заразность нового штамма коронавируса от 50% до 74% выше, чем у ранее известных штаммов SARS-CoV-2. Пока нет данных о том, что летальность от новой мутации выше, чем от исходного варианта вируса. Первые случаи выявления этого штамма были зарегистрированы в Великобритании еще в сентябре.

В самой России за последние сутки выявили еще 29 018 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число умерших за сутки составило 563 человека. Общее число жертв эпидемии, по официальным данным оперативного штаба, достигло 53 659 человек.

При этом аналитики Сбербанка считают, что реальное число россиян, переболевших COVID-19, может в 5–6 раз превышать официальные данные. Многие случаи остаются неучтенными из-за отсутствия сплошного тестирования. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 25 декабря, отчете «Сбериндекса». Ежедневное число зараженных аналитики Сбербанка оценивают примерно в 165 тысяч человек. А к концу года ковидом могут переболеть 16,6 млн россиян.

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