Год запретов: Госдума приняла пакет законов по ограничению прав россиян

Депутаты Государственной думы приняли под конец 2020 года сразу серию законов, ограничивающих права российских граждан. Принятые иногда без обсуждения всего за несколько дней законопроекты касаются свободы слова, свободы собраний и других базовых прав. Эксперты и правозащитники видят в этих законодательных инициативах стремление власти оградиться от влияния Запада и обеспечить себе победу на предстоящих в 2021 году парламентских выборах.

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Закон об «иностранных агентах» — «противоречит обязательствам России»

В конце 2020 года депутаты в очередной раз вернулись к закону о так называемых «иностранных агентах». 23 декабря Госдума проголосовала в третьем чтении за закон о «физлицах — иноагентах», который позволяет объявлять иностранными агентами не только организации, но и отдельных граждан.

Согласно принятому Госдумой законопроекту, граждане, получающие иностранное финансирование и иную помощь, в том числе организационно-методическую, а также незарегистрированные некоммерческие организации и общественные объединения с иностранным финансированием должны будут подать заявление о включении в список «иностранных агентов» и регулярно отчитываться о своей деятельности. СМИ, цитирующие «иноагентов», также будут обязаны делать соответствующую пометку.

За нарушение этого требования грозит административная, а в случае повторного — уголовная ответственность. В качестве наказания предусмотрены обязательные работы, штраф до 300 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до двух лет. Если «иноагент» будет уличен в сборе военной и военно-технической информации, то ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

Сами парламентарии объясняют необходимость таких дополнений в законодательство стремлением предотвратить «иностранное вмешательство в дела России» и установить «дополнительные меры противодействия угрозам национальной безопасности».

С критикой закона уже выступил Евросоюз. «Этот закон способствуют систематическому ущемлению основных свобод и ограничивает гражданское общество, независимые СМИ и права политической оппозиции в России. Закон об „иностранных агентах“ противоречит обязанностям и обязательствам России в соответствии с европейским и международным правом в области прав человека, включая соответствующие заключения Венецианской комиссии», — говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей.

Закон о клевете — закон в защиту насильников?

Также 23 декабря Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, ужесточающий наказание за клевету. Инициатором закона стал депутат «Единой России» Дмитрий Вяткин. Этим законом вносятся поправки в статью 128.1 Уголовного кодекса России, предусматривающие в качестве максимального наказания за клевету лишение свободы сроком до пяти лет. Статья о клевете была декриминализована в 2011 году, однако уже в 2012 году, по инициативе Владимира Путина, уголовную ответственность вернули, но она не была связана с лишением свободы.

Максимальное наказание — пять лет лишения свободы — полагается за клевету, связанную с обвинениями в совершении преступлений против половой неприкосновенности или совершении особо тяжких преступлений. Эксперты считают, что закон направлен против женщин, рассказывающих о домогательствах и сексуальном насилии. Ранее подобные обвинения звучали в том числе в адрес депутатов Госдумы.

«Теперь, если женщина пожалуется на своего насильника, ее же за это в тюрьму и посадят», — прокомментировала принятый закон председательница гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева. «Женщины, которые подверглись сексуальному насилию, понимают, что этот закон придуман, чтобы они замолчали», — соглашается руководительница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян. На сайте Change.org создали петицию с требованием отменить поправки в закон о клевете.

Законы о митингах — «непропорциональное ограничение свободы собраний»

Еще один документ, принятый Госдумой 23 декабря в третьем чтении, стал законопроект о запрете иностранного или анонимного финансирования митингов и демонстраций. Финансировать митинги также запрещается организациям, зарегистрированным менее чем за год до даты предполагаемой акции. Автором законопроекта снова стал депутат-единоросс Дмитрий Вяткин.

Депутат Вяткин также предложил, а Госдума поддержала, поправки в статью 267 Уголовного кодекса России об «умышленном блокировании дорог и создании помех движению». Новые поправки вводят наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до одного года за «умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры» и «воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов», если это создало «угрозу жизни, здоровью и безопасности» или угрозу «уничтожения или повреждения имущества».

Отдельным законом регламентируется деятельность журналистов, освещающих митинги. Сотрудникам СМИ запретили «неправомерное использование отличительного признака представителя СМИ». Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей. Журналистам запрещается организовывать публичные мероприятия и вести агитацию в их поддержку. В пакет законопроектов о митингах входит также запрет на проведение массовых акций возле зданий ФСБ и МВД. Увеличены штрафы за неподчинение требованиям сотрудников полиции.

«Эти законопроекты направлены на непропорциональное ограничение свободы мирных собраний и выражения мнения. Они не только не приближают российскую правовую систему к решению проблем со свободой собраний, выявленных ЕСПЧ, но, напротив, усугубляют ситуацию, что неминуемо повлечет за собой большое количество новых жалоб на ограничение свободы мирных собраний, а также решений ЕСПЧ, признающих нарушения Российской Федерацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — говорится в заявлении проекта ОВД-Инфо, специализирующегося на защите прав задержанных на публичных акциях.

Законы об усилении контроля в интернете — чем цензура отличается от модерации

23 декабря Госдума проголосовала в третьем чтении за законопроект о «санкциях за цензуру против россиян и СМИ». Депутаты разрешили Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, в частности YouTube, Facebook, Twitter, если они допускают «цензуру» в отношении российских СМИ и граждан. Авторами законопроекта стала группа депутатов и сенаторов из «Единой России». Роскомнадзор создаст специальный реестр платформ, которые ограничивают «значимую информацию на территории России по признакам национальности, языка и происхождения». В качестве санкций предусмотрены блокировка и замедление трафика.

Российские государственные СМИ и их сотрудники неоднократно жаловались на «цензуру» со стороны западных интернет-платформ. В пояснительной записке к законопроекту его авторы упомянули о 20 фактах «дискриминации», в частности утверждается, что «цензуре подверглись такие средства массовой информации, как Russia Today, РИА „Новости“, „Крым 24“». Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google отменить якобы существующие ограничения для ютуб-канала телеведущего Владимира Соловьева.

Может теперь Соловьев будет попадать в топ Youtube?https://t.co/KQKXTvmc6m — МБХ медиа (@MBKhMedia) December 23, 2020

Как отмечает «РосКомСвобода», ранее YouTube ограничивал доступ к различным материалам российских провластных СМИ и журналистов, в среди них — стрим на канале Соловьев Live «Битва за Белоруссию» и аккаунт издания «Царьград». Также видеохостинг пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный». Как считает руководитель «РосКомСвободы» Артем Козлюк, называть цензурой подобные действия нельзя — в данном случае речь идет о модерации ресурса:

«YouTube или другая соцсеть — это частный корпоративный портал, и владелец вправе устанавливать свои правила. Есть администрация, которая рассматривает обращения, модерирует группы, каналы, паблики и сама решает, что является допустимым, а что нет. У Pornhub одни меры допустимого, у Facebook — другие».

Еще одной инициативой Госдумы по усилению контроля государства над интернетом, стали поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Принятые 23 декабря поправки вводят понятие «социальная сеть». Под ним подразумевается интернет-ресурс, ежедневная аудитория которого превышает 500 тысяч пользователей в России. Составлением реестра социальных сетей займется Роскомнадзор.

Социальные сети будут обязаны выявлять и блокировать информацию, содержащую «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции, а также «призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях» или просто использование матерной лексики.

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