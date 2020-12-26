Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержана и переведена в статус подозреваемой

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали на 48 часов после допроса в Следственном комитете и перевели в статус подозреваемой по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщил директор ФБК Иван Жданов.

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Он также разместил ролик на канале Навальный LIVE c рассказом об уголовном деле против Любови Соболь и о том, зачем оно нужно Кремлю.

Напомним, что Любовь Соболь была задержана возле дома Константина Кудрявцева 21 декабря, в тот день, когда Алексей Навальный опубликовал запись своего телефонного разговора с этим сотрудником ФСБ. По информации издания «МБХ медиа», уголовное дело возбуждено по заявлению тещи Кудрявцева Галины Субботиной, которая владеет 1/3 квартиры. Вместе с ней задержали сотрудников «Навальный Live» Ольгу Ключникову и Акима Керимова и активиста штаба Навального Константина Распопова. Тогда же Перовский суд признал задержанных виновными в неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП). Суд оштрафовал Соболь и Распопова на тысячу рублей. Ключникову и Керимова арестовали на семь суток.

Утром 25 декабря Соболь увезли на допрос в Следственный комитет после обыска, проведенного в ее квартире. При этом была изъята вся техника.

На сайте Следственного комитета РФ размещено заявление, в котором подчеркивается, что Любовь Соболь «неоднократно» пыталась «проникнуть в квартиру пожилой женщины» в составе «группы лиц». По сообщению МБХ Медиа, продюсер Youtube-канала «Навальный Live» Ольга Ключникова и оператор Аким Керимов проходят свидетелями по делу о нарушении неприкосновенности жилища совершенного с применением насилия (часть 2 статьи 139 УК).

До задержания Любовь Соболь целый день допрашивали в Следственном комитете. Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов считает, что задержание Соболь — это «в чистом виде месть».

У Соболь статья УК, которая не предусматривает содержания в СИЗО. Арест на 48 часов в таком случае исключительная мера, в чистом виде месть: https://t.co/Q1JTi24YSs — Смирнов (@sssmirnov) December 25, 2020

Как пишет «Медиазона», в камере ИВС на Петровке Соболь посетила Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, которая рассказала, что с Соболь «целый день на протяжении почти 16 часов» проводились следственные действия», в том числе очные ставки, одна из них была с тещей того самого [Константина] Кудрявцева [Галиной Субботиной] (…) в 10 вечера». «Также было назначено восемь экспертиз, в частности у Любы отобрали маску, которую она носила, для того, чтобы провести анализ ДНК. Дело ведут целых шесть следователей».

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