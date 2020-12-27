Юристу ФБК Любови Соболь предъявили обвинение и выпустили из СИЗО

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь вышла в воскресенье вечером, 27 декабря, из изолятора после 48 часов задержания. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Ей предъявлено обвинение в попытке проникновения в жилище.

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25 декабря дома у Любови Соболь прошел обыск, у ее семьи изъяли всю технику, после чего Соболь увезли на допрос в Следственный комитет. Как стало известно позже, ее подозревают в попытке незаконного проникновения в жилище. 21 декабря Соболь задержали возле дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева из предполагаемой группы отравителей Навального.

Сама Соболь считает уголовное дело попыткой давления на Алексея Навального и журналистов, расследующих отправление политика. За двое суток с ней провели 12 следственных действий, в том числе шесть допросов и назначили девять экспертиз. «Все руководство МВД работало над раскрытием этого опасного преступления», — сказала юрист.

14 декабря сразу несколько мировых СМИ опубликовали совместное журналистское расследование о группе сотрудников ФСБ, которые несколько лет следили за Навальным и, возможно, были причастны к попытке его отправления. 21 декабря Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора, в котором один из фигурантов расследования Константин Кудрявцев признает свое участие в операции спецслужб.

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