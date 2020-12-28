В Грозном произошло нападение на сотрудников патрульно-постовой службы

В понедельник, 28 декабря, в центре Грозного произошло нападение на сотрудников патрульно-постовой службы.

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По сообщениям «Интерфакса», нападавшие были вооружены автоматами, двое полицейских погибли. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале скорректировал эту информацию. Он написал, что нападавшие были вооружены ножами, а в результате происшествия погиб один полицейский и еще один был ранен, однако его состояние стабильное. Сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по нападавшим, они были убиты.

По сообщению Кадырова, нападавшие были братьями, «Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чеченскую Республики и работали в одной из пекарен», — написал глава Чечни.

Агентство «РИА-Новости» сообщило о том, что стали доступны видеозаписи с места происшествия. На видео зафиксировано, как возле ППС работают полицейские, а несколько человек лежат на асфальте после перестрелки.

Портал «Кавказский узел» отмечает, что перестрелка стала пятым вооруженным инцидентом в Чечне с начала 2020 года и третьим за декабрь.

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