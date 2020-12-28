Присяжные признали виновным рядового, застрелившего восьмерых сослуживцев в Забайкалье

В понедельник, 28 декабря, присяжные признали виновным Рамиля Шамсутдинова — солдата-срочника, застрелившего восьмерых сослуживцев осенью 2019 года в Забайкалье.

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Как сообщает агентство «Интерфакс», присяжные были единогласны в своем решении и признали срочника виновным в убийстве и в покушении на убийство. При этом пять присяжных из восьми отметили, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения.

25 октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов при сдаче караула застрелил восемерых сослуживцев и еще двоих ранил. Он заявил, что поступил так из-за дедовщины и насилия. Минобороны связывало действия Шамсутдинова с нервным срывом. В результате экспертизы выяснилось, что срочник не страдал психическими расстройствами. Во время следствия Рамиль Шамсутдинов признал вину в убийстве в состоянии аффекта.

Ожидается, что суд продолжится, во вторник, 29 декабря.

В декабре 2019 года было начато дело о дедовщине в воинской части в Забайкалье. Рамиль Шамсутдинов и еще несколько его сослуживцев проходили по этому делу в качестве потерпевших, они утверждали, что подвергались издевательствам со стороны других солдат и офицеров. В марте 2020 года срочник Руслан Мухатов был приговорен к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Прокурор просил для него два года колонии-поселения.

Читинский гарнизонный суд признал, что Мухатов полностью вменяем, а его действия по принуждению солдат заниматься изнурительными тренировками и последующий удар по скрещенным перед лбом руками — это нарушение уставных взаимоотношений, как передавало «МБХ-Медиа». При этом суд принял во внимание, что Руслан Мухатов привлекается к уголовной ответственности впервые. Отягчающих обстоятельств суд не нашел.

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