«Сидеть, сложа лапки, не буду точно». Впервые в России граждан назвали иноагентами

В России назвали первых граждан, которые попали в реестр «иностранных агентов». Министерство юстиции 28 декабря внесло в этот список имена и фамилии пяти человек. Это правозащитник Лев Пономарёв, гражданская активистка Дарья Апахончич из Санкт-Петербурга, сотрудничающие с Радио Свобода журналисты Людмила Савицкая из Пскова и Сергей Маркелов из Карелии, а также автор Радио Свобода и главный редактор сайта «Псковская губерния» Денис Камалягин.

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Двое из тех, кто в этот понедельник был признан российским Минюстом иностранными агентами, ответили на вопросы RFI.

Людмила Савицкая: Как только появился в 2019 году закон о физлицах-иноагентах, мы с друзьями-коллегами довольно регулярно это обсуждали и делали ставки, кто из нас будет первым, тогда это казалось приколом. С одной стороны, мы говорили, Господи, какой ужас, с другой — относили к этому легко. Потом эта тема утихла, даже аватарки из соцсетей «Я иноагент» пропали. И впоследствии, когда я от разных провластных товарищей и СМИ слышала обвинения в работе на Госдепартамент США, предательстве отчизны, Владимира Владимировича и ему подобных, я всегда очень искренне возмущалась и возмущаюсь до сих пор. Потому что я глубоко убеждена, что никто из провластных изданий и доли того, что делаю я, не делает для этой самой родины, для этой самой России! Как я впрягаюсь за бедных медсестер из города Остров, которые 25 лет отпахали на военный госпиталь, а им сейчас эти ковидные копейки не дают! Как я впрягаюсь за людей, которых волки в деревне сожрать могут! Как я рассказываю историю спортивного туриста, который писал себе Вконтакте, а потом оказался оправдателем терроризма! Как я рассказываю историю 66-летнего дедушки из Пскова, у которого на прошлой неделе начался процесс по экстремизму! Дедушке — 66 лет! Его судят за посты Вконтакте! Так вот, я для этой самой отчизны делаю в разы больше, чем наши самые патриотичные издания, самые патриотичные журналисты, коих язык не поворачивается так называть. Поэтому я возмущена. Я убеждена, что я, как тот самый Лермонтов, люблю отчизну. Может быть, эта любовь выглядит странной, но рассказывать о бедах своей родины — это не значит предавать ее, это значит любить и стараться делать ее лучше! Жизнь людей в ней — лучше, так, чтобы они были хоть чуточку счастливее, а не выживали в нищете.

RFI: Вы ожидали, что вас объявят иноагентом сейчас?

Нет, наоборот, у меня была довольно сложная рабочая неделя, она была максимально рабочей. И когда еще и снаряд прилетел в торговый центр от наших доблестных военных, я подумала, Господи, Боже, сейчас я отпишусь по этому поводу и просто уже выдохну, потому что у меня уже очень давно не было нормальных выходных. Я рассчитывала, что пару дней до Нового года я буду спокойно заниматься праздничными приготовлениями, какие-то дела свои обычные, нерабочие доделывать. Но здесь «подарок» подоспел. Я хочу научиться относиться к этому как к подарку, как к оценке своей деятельности. Ну, что ж, раз государство может лишь так витиевато и загадочно выражать свое отношение ко мне. У каждого свой язык уважения. Будем стараться видеть за этим оценку качества.

Как вы думаете, за что и почему именно вас внесли в реестр иноагентов-физлиц одной из первых?

Думаю, за публикации на Радио Свобода. Потому что в Псковской области есть только одно независимое издание — это «Псковская губерния» — которое пишет о происходящем. У них хороший охват, но я рискну предположить, не обидев Дениса (Камалягина — прим. RFI), что охват у федеральных изданий все-таки больше. И второй человек, который пишет обо всем, что происходит — и о снаряде, и всей другой дичи — это я. И когда происходят, например, всякие протестные митинги в маленьком городке Псковской области Невеле, где мать восьмерых детей отстаивает инфекционное отделение, и мы об этом пишем… Ну, просто очень много региональных событий прошло бы незамеченными, если бы не были подсвечены на федеральном уровне. И подсвечивала их как раз я. Под этими материалами стоит моя фамилия. Мне кажется, слишком много проблем в Псковской области стали неожиданно заметными при моем участии. Видимо, это просто надоело кому-то. Неслучайно рядом с моим именем — имя Дениса Камалягина. Мы это делали, мы им надоели, взбесили кого-то.

То есть, по-вашему, это инициатива исходила от местных структур?

Да. Наверное.

Каков теперь алгоритм ваших действий, согласно закону?

Я несколько минут назад услышала эту новость, я ее еще даже не переварила. Я буду на связи с адвокатами, и мы вместе будем что-то придумывать. Пока у меня нет ни алгоритма, ни понимания, что мне делать. Я ошарашена этим. Буду стараться с этим быть и что-то предпринимать — сидеть, сложа лапки, не буду точно.

***

Правозащитник Лев Пономарев возглавлял Общероссийское общественное движение «За права человека», которое в начале 2019 года было признано иностранным агентом, а в ноябре того же года ликвидировано решением Верховного суда. Затем Пономарев создал Национальную общественную организацию «За права человека», не регистрируя ее в качестве юрлица. И вот теперь его самого признали иностранным агентом.

Лев Пономарев: Это было ожидаемо. Но я удивился, что оказался в списке журналистов разных изданий, которые, видимо, финансируются из-за границы. Я не журналист, но, может быть, я активно пишу. Может быть, я наиболее активно пишущий правозащитник. Я блогер на Эхе Москвы, руковожу организацией, которая признана иностранным агентом. Это соответствует тем размытым формулировкам, которые есть в законе.

RFI: Как вы думаете, это решение Минюста серьезно отразится на вашей правозащитной деятельности?

Я не собираюсь как-то менять свою работу. Я знаю, что не нарушаю законодательство Российской Федерации. Они, видимо, хотят, чтобы я как-то дополнительно отчитывался. Как и что — я не знаю. Надо, наверное, чтобы Министерство юстиции это разъяснило. Может быть, попробую оспорить это решение, не знаю… Закон действительно такой размытый. И там примерно так и написано, что, если человек работает в организации, которая признана иностранным агентом и при этом публикуется, он уже иностранный агент, условно говоря. Таких людей, как я, уже очень много. Я сразу же говорил, что этот закон будет применяться выборочно. И в этом смысле ожидаемо, что в этом списке оказался я.

Как вы думаете, чего добиваются власти, объявляя граждан иностранными агентами? В частности, вас?

Лев Пономарев: Здесь просматривается простая тупая логика. У нас практически все правозащитные организации получают финансирование из-за границы, потому что они лишили нас возможности получать деньги в России. Я 8 лет получал президентский грант, отчитывался, все было хорошо. Занимаюсь той же самой деятельностью, но президентские гранты мне не дают. Но так как я хочу сохранить свою работу, и она нужна в России, я в этом абсолютно уверен, то я финансируюсь из-за границы. И большинство правозащитных организаций рассуждают именно так. Практически все их руководители публикуются. Значит, всех их надо признать иностранными агентами? Видимо, к этому все пойдет. Они думают, что мы потеряем репутацию у российских граждан. Это с одной стороны верно, а с другой — нет. Наша организация давно — иностранный агент. Но поток людей, жалующихся на нарушение своих прав, ничуть не уменьшается. Люди к нам обращаются, когда их права нарушают государственные органы, полиция, исправительные колонии. Потому что они видят, что мы эффективно защищаем их права. Может быть, власти хотят дать толчок тому, чтобы государственные структуры, получив письмо, подписанное Пономаревым, не отвечали на него. Но пока у нас есть закон, по которому на письмо, подписанное неправительственной организацией, должны отвечать — и они отвечают. В этом смысле мы работаем достаточно успешно. Я всегда был защитником Шиеса, ездил туда, занимался большой кампанией в его защиту. И в телеграм-канале, где общаются защитники Шиеса, они меня поддержали, говорят, что это награда. Получается, что для людей, которые не сталкивались с правозащитниками, мы получаем негативную репутацию, а для людей, которые знают правозащитников и мою работу, мы получаем дополнительную известность и как говорят — хайп. Если эта власть будет терять свою репутацию, а она ее теряет, мы знаем, что рейтинг власти все ниже и ниже падает, то, может быть, это и нелепо выглядит, но репутация иностранных агентов, возможно, будет расти? Потому что мы защищаем граждан, а государственная власть их угнетает, действуя часто беззаконно, — говорит Лев Пономарев.

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По вступившему в действие в конце 2019 года закону «СМИ — иностранным агентом» могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы издания или юридического лица, признанного иностранным агентом, участвует в их создании и получает зарубежное финансирование.

В конце декабря Госдума одобрила новый законопроект о физических лицах — «иностранных агентах» в третьем чтении. Отдельно был принят документ, который вводит уголовную ответственность (до пяти лет лишения свободы — в отношении физлиц-иноагентов), если они не подали заявление на включение в соответствующий реестр или не отчитываются о своей деятельности.

Документ позволяет признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения без образования юридического лица, если они занимаются политикой в России и получают зарубежное финансирование, напоминает Радио Свобода, признанное иностранным агентом еще в 2017 году. Такие объединения и физлица будут обязаны подать заявление о включении их в список иноагентов, после чего регулярно отчитываться в Минюсте о своей деятельности. Физлица-иноагенты не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущены к государственной тайне.

Основанием для признания «иноагентом» могут послужить такие действия, как проведение митингов и публичных дебатов, распространение мнений о госполитике, действия, направленные на получение определенного результата на выборах или референдуме, участие в наблюдении за выборами или в деятельности политических партий, если они проводятся в интересах иностранных источников.

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