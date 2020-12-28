ФСИН пригрозила Навальному реальным сроком и вызвала в Москву на 29 декабря

Российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) 28 декабря пригрозила политику Алексею Навальному заменой условного срока на реальный, обвинив его в уклонении от контроля, предусмотренного приговором по делу «Ив Роше». От оппозиционера, находящегося на реабилитации в Германии, потребовали 29 декабря явиться в УФСИН в Москве. Навальный расценил это сообщение и требование ФСИН как признание российским государством факта своего отравления.

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О вызове Алексея Навального в отделение Главного управления ФСИН по Москве на утро вторника, 29 декабря, первым сообщил адвокат политика Вадим Кобзев, менее чем за сутки получивший смс-сообщение от службы исполнения наказаний.

Выхожу из СИЗО. Включаю телефон. Там три входящих вызова. А через некоторое время приходит вот такое СМС. ФСИН грозится обратиться в суд с вопросом о замене @navalny условного осуждения на реальное наказание по делу «ИВ РОШЕ», если он не явится к ним завтра в 09 утра. pic.twitter.com/PDKAidUnVN — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) December 28, 2020

Следом на сайте УФСИН по Москве было опубликовано официальное сообщение, в котором говорится, что Навальный «не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». Речь идет об условном сроке 3,5 года, к которому в конце 2014 года Алексея Навального приговорили по делу компании «Ив Роше» (брат политика Олег Навальный тогда получил реальный срок 3,5 года колонии). Шестилетний испытательный срок по этому приговору для Алексея Навального истекает в ближайшую среду, 30 декабря.

Обвинив политика в нарушении правил контроля, ФСИН сослался на публикацию в медицинском журнале The Lancet, в которой 23 декабря врачи берлинской клиники Charite описали клиническую картину отравления Алексея Навального и его лечение в Германии, после того как оппозиционера в конце августа доставили в коме из больницы российского Омска. ФСИН сослался на указанные в статье сведения о том, что Навального выписали из больницы Charite 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни». ФСИН угрожает счесть неявку Навального в свою московскую инспекцию до 29 декабря нарушением условий контроля, готовясь обратиться в суд с ходатайством о замене условного срока на реальный.

В своем твиттере Алексей Навальный прокомменитровал угрозы ФСИН словами о том, что «на официальном уровне государство признало» факт его «отравления».

ААААААААА ФСИН, ссылаясь на статью в «Ланцете» требует меня посадить. Но, извините, статья о том, что я был отравлен «Новичком». Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело? https://t.co/w7Bcx1DND4 — Alexey Navalny (@navalny) December 28, 2020

Официальная позиция властей России остается неизменной на протяжении нескольких месяцев: Москва утверждает, что на российской территории признаков какого-либо отравления в случившемся с Навальным не было обнаружено. 20 августа Навальный потерял сознание на борту самолета по пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика на два дня госпитализировали в местную больницу в состоянии комы, после чего перевезли в Германию, в берлинскую клинику Charite. Там ему был поставлен диагноз — отравление ингибиторами холинэстеразы, к которым относятся нервно-паралитические боевые отравляющие вещества группы «Новичок». Следы отравления «Новичком» были затем обнаружены при анализе взятых у Навального проб в специальной лаборатории вооруженных сил Германии. Выводы экспертов бундесвера независимо друг от друга подтвердили спецлаборатории во Франции и Швеции, а затем исследования, проведенные экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

14 декабря были опубликованы результаты работы, проведенной международной расследовательской группой Bellingcat и российским изданием The Insider при участии западных СМИ — американской CNN, немецкого Der Spiegel и испанской El Pais. Журналисты-расследователи сообщили о существовании в российской Федеральной службе безопасности (ФСБ) специальной группы, причастной к отравлению Навального.

Опираясь на результаты этого расследования, политик выпустил подробное видео, обвинив в организации попытки отравления руководство ФСБ и лично президента Владимира Путина.

21 декабря Навальный обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании. Кудрявцев в почти часовой беседе с Навальным, который выдавал себя за помощника секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, рассказал подробности покушения на оппозиционера. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.

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