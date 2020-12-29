«Коммерсантъ»: суд перенес апелляцию по делу «Нового величия» на январь

Мосгорсуд перенес апелляцию по делу «Нового величия» на январь. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

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Со ссылкой на адвокатов фигурантов дела издание передает, что суд решил рассмотреть экспертное заключение, согласно которому сообщество «Новое величие» не являлось экстремистским.

Рассмотрение апелляции началось 2 декабря. До этого оно переносилось из-за того, что одна из фигуранток — Анна Павликова — болела коронавирусом. В настоящее время на изоляции находится ее адвокат Николай Фомин. Предполагается, что он должен завершить карантин 30 декабря. Фомин предполагал, что его отсутствие не помешает провести заседание, однако Мосгорсуд постановил отложить прения до 12 января 2021 года.

Летом 2020 суд признал фигурантов дела «Нового величия» виновными по делу об экстремизме. Трем обвиняемым прокурор запросил реальные сроки, четверым — условные. Руслана Костыленкова прокуратура попросила приговорить к семи с половиной годам колонии. Петра Карамзина — к шести с половиной. Вячеслава Крюкова — к шести годам заключения. Еще четырем подследственным сторона обвинения запросила условное наказание. По шесть с половиной лет условно для Максима Рощина и Дмитрия Полетаева, пять лет для Марии Дубовик и четыре года условно для Анны Павликовой.

Все они настаивают на своей невиновности. Защитники оспаривают решение суда. В рамках апелляционного процесса к материалам дела был приобщен результат психолого-лингвистической экспертизы, проведенной по требованию адвокатов. По словам адвоката Светланы Сидоркиной, представляющей интересы Руслана Костыленкова, в документе говорится «о невозможности воспринимать „Новое величие“ как реальную угрозу государству», а поведение членов «Нового величия» скорее походило на ролевую игру. Слова Сидоркиной приводит «Коммерсантъ».

Еще одного фигуранта — Павла Ребровского — в октябре признал виновным в организации экстремистского сообщества. В 2019 году Ребровский пошел на сделку со следствием и дал признательные показания в обмен на смягчение приговора. Тогда суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы, и Ребровский отказался от показаний, так как, по его словам, следователи обещали ему в обмен на признание вины условный срок, а не реальный. Дело было направлено на повторное рассмотрение, Ребровского приговорили к шести годам колонии.

Десятерых активистов движения «Новое величие», включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, задержали в марте 2018 года. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить в России временное правительство. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защитники активистов утверждают, что «Новое величие» было создано по инициативе оперативника МВД России.

Участники «организации» не провели ни одной акции. Их адвокаты называют процесс провокацией, устроенной Русланом Д. — информатором полиции, который проходит по делу как секретный свидетель. По информации журналистов издания «Медиазона», он мог быть сотрудником правоохранительных органов. Руслан Д. убедил группу знакомых по переписке создать организацию, написал ее устав и разделил на отделы. Именно эти факторы позволили следствию назвать кружок экстремистским.

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