Россия запретила въезд ряду сотрудников Министерства обороны Германии

Москва приняла решение расширить список граждан Германии, которым запрещен въезд в Россию. В него попали руководители силовых и разведывательных структур немецкого министерства обороны.

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О запрете на въезд в РФ ряду сотрудников министерства обороны Германии, в том числе, его силовых и разведывательных структур говорится заявлении, опубликованном пресс-службой МИД РФ. Решение о расширении стоп-листа было принято приняло в ответ на санкции ЕС, введенные в октябре 2020 года в отношении начальника ГРУ Игоря Костюкова, офицера разведки Дмитрия Бадина и главы «подразделения ГРУ 26165» (известного под сетевыми псевдонимами «APT28», «Fancy Bear», «Sofacy Group», «Pawn Storm» и «Strontium», как отмечалось в постановлении Евросоюза). Немецкие власти, со своей стороны, считают их хакерской группировкой Fancy Bear, совершившей атаку на парламент Германии в 2015 году.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Москва предлагала Берлину провести двусторонние консультации и совместно определить контекст случившегося в 2015 году и виновников атаки, однако Германия на предложение не согласилась. «В случае продолжения властями ФРГ конфронтационной линии оставляем за собой право на применение дальнейших мер реагирования», — говорится в заявлении МИД.

По данным немецких правоохранительных органов, Дмитрий Бадин состоял в Fancy Bear, также известной под названием APT28, которая организовала одну из крупнейших в истории атак на серверы бундестага в апреле 2015 года. Тогда хакерам удалось установить вредоносную программу на компьютеры в офисах немецких депутатов и украсть не менее 16 гигабайтов данных, взломав электронную почту ряда депутатов, а также главы правительства Германии Ангелы Меркель . Уже через несколько месяцев Берлин сообщил, что следы, оставленные взломщиками, ведут в Россию: в частности, настройки программы были на русском языке. Как писала Русская служба DW, компьютерную сеть бундестага пришлось отключить на четыре дня из-за атаки. В мае 2020 года прокуратура ФРГ выдала ордер на арест Бадина.

В 2018 году хакеров из Fancy Bear обвинили в атаке на компьютеры Демократической партии США и вмешательстве в американские президентские выборы.

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