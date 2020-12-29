Росстат: смертность в России в ноябре выросла в 1,5 раза

По подсчетам экспертов Росстата, в течение ноября в России по различным причинам умерли 219 872 человека.

Смертность в России в ноябре выросла в 1,5 раза, согласно данным Росстата, которые были опубликованы в понедельник, 28 декабря. С начала года более 81% избыточной смертности в России приходится на заболевания коронавирусом и его последствия, сообщила зампред правительства Татьяна Голикова.

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По данным экспертов Росстата, в течение ноября в России по различным причинам умерли 219 872 человека. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и это рекорд месячной смертности за последние пять лет.

В подсчет Росстата включены данные о смерти 35 645 человек с диагнозом COVID-19 в течение ноября. В октябре этот показатель был ниже и составил 24 333 человека, а в сентябре — 10 179. Таким образом, ноябрь стал рекордным месяцем с точки зрения количества летальных случаев, причиной которых послужило заражение коронавирусной инфекцией.

При этом оговаривается, что основной причиной смерти COVID-19 стал в 19 626 случаях, в 2 178 являлся сопутствующим заболеванием, усугубившим состояние пациента, а в 9857 был выявлен у пациентов, однако не стал причиной смерти.

Предваряя публикацию данных Росстата вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что «более 81% избыточной смертности в этом году приходится на COVID-19 и связанные с ним заболевания». Общий прирост смертности, по данным Росстата, составил 229 700, таким образом, число умерших от коронавируса в России с начала года составляет 186 000 человек, отмечает AFP. По официальным данным оперштаба, напомним, число погибших оценивается в 55 тыс.

Данные Росстата по смертности в РФ с января по ноябрь 2020 были опубликованы 28 декабря © rosstat.gov.ru

Во вторник, 29 декабря, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что в течение суток было выявлено еще 27 002 случая заражения. Из них 5641 — в Москве, 3757 — в Санкт-Петербурге и 1547 — в Московской области. За 24 часа от последствий инфицировнаия скончались еще 562 человека, 24 874 пациента были выписаны. В Москве COVID-19 диагностирован еще у 5641 человека. В городе подтверждены 75 летальных исходов, выздоровели 5626 пациентов.

За все время наблюдения в стране было выявлено чуть более 3 млн 105 тысяч случаем заражения, 496 183 заболевших были выписаны. За все время пандемии от последствий заражения скончались 55 827 человек.

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