Против Навального возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере

Против российского оппозиционера Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело. Следственный комитет утверждает, что Навальный, который находится на лечении в Германии, присвоил часть средств, пожертвованных ФБК и другим общественным организациям. Сам Навальный назвал дело сфабрикованным, а его соратник Леонид Волков считает, что цель обвинения — не допустить возвращения Навального в Россию.

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О новом уголовном деле против Алексея Навального стало известно во вторник вечером. Как заявили в Следственном комитете России, Навального подозревают в растрате 356 млн рублей из средств, перечисленных в некоммерческие организации. Речь идет об основанном Навальным Фонде борьбы с коррупцией, а также о Фонде организации и координации защиты прав граждан, Фонде правового обеспечения граждан и еще нескольких фондах. В СК утверждают, что жертвователи перечислили на деятельность этих организаций более 588 млн рублей. По версии следствия, Алексей Навальный использовал 365 млн из собранных средств на личные нужды — «приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)».

Оппозиционер отреагировал на новость о возбуждении дела.. «Я ж сразу сказал в ролике: они попытаются посадить меня за то, что я не умер в том самолете, а потом искал своих убийц», — написал Навальный, ссылаясь на контекст своего отравления. Перед этим Навальный написал в Твиттере: «Путин, похоже, просто бьется в истерике».

На эту фразу отозвался 30 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вы знаете, Путин не бьется в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом», сказал Песков отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Коммерсант FM». Он также отверг версию о том, что дело в отношении оппозиционера является политически мотивированным.

Новое уголовное дело в отношении Навального было заведено за несколько часов до истечения испытательного срока по делу «Ив Роше». Российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) 28 декабря пригрозила политику заменой условного срока на реальный, обвинив его в уклонении от контроля, предусмотренного приговором. От оппозиционера, находящегося на реабилитации в Германии, потребовали явиться в ФСИН в Москве. Навальный расценил это сообщение и требование ФСИН как признание российским государством факта своего отравления.

Обвинив политика в нарушении правил контроля, ФСИН сослался на публикацию в медицинском журнале The Lancet, в которой 23 декабря врачи берлинской клиники Charite описали клиническую картину отравления Алексея Навального и его лечение в Германии, после того как оппозиционера в конце августа доставили в коме из больницы российского Омска. ФСИН сослался на указанные в статье сведения о том, что Навального выписали из больницы Charite 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни». ФСИН угрожает счесть неявку Навального в свою московскую инспекцию до 29 декабря нарушением условий контроля, готовясь обратиться в суд с ходатайством о замене условного срока на реальный.

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