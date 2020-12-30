«Путин не бьется в истерике»: президент РФ 30 декабря подписал серию законов о запретах

В последний рабочий день 2020 года президент России Владимир Путин подписал целую серию спешно разработанных принятых парламентом законов, ограничивающих права граждан и затрудняющих жизнь гражданского общества. В общей сложности 30 декабря Путин поставил свою подпись под почти сотней законодательных актов, одобренных Госдумой и Советом Федерации.

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«Путин не бьется в истерике», — заявил пресс-секретарь российского президента в ответ на просьбу прокомментировать реакцию Алексея Навального на известие о возбуждении против него нового уголовного дела. «Путин, похоже, просто бьется в истерике», — заметил оппозиционер по поводу возбужденного СК уголовного дела о мошенничестве и угрозы ФСИН заменить его условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Ситуация с Навальным у Путина «не вызывает никаких чувств», — заявил Песков, отметив, что у президента «чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году».

Пока пресс-секретарь описывал причины, вызывающие радость у Путина, информационные агентства передавали сообщения о подписании президентом новых законов (почти 100), многие из которых существенного ограничивают права и свободы россиян.

Принятые часто без обсуждения, всего за несколько дней законопроекты касаются свободы слова, свободы собраний и других базовых прав. Эксперты и правозащитники видят в этих законодательных инициативах стремление власти оградиться от влияния Запада и обеспечить себе победу на предстоящих в 2021 году парламентских выборах.

►Подробно об этих законах — в обзоре RFI

Пресс-секретарь Д.Песков на пресс-конференции В.Путина 17 декабря 2020. REUTERS - MAXIM SHEMETOV

Речь идет о расширении и ужесточении законодательства об «иностранных агентах». Этот статус, помимо НКО, иностранных СМИ и их авторов, власти теперь могут присвоить любым гражданам и организациям без юрлица, которые занимаются в России политической деятельностью (ее определение в законе широко). До 5 лет тюрьмы будет грозить за уклонение от выполнения обязанностей «иноагентов» (подача уведомления о включении в реестр, отчеты о деятельности).

Ужесточено законодательство о митингах (запрет на иностранное финансирование для организаторов, новые запреты для журналистов, запрет акций у зданий экстренных служб, право судов считать очереди на одиночный пикет массовой акцией). Перекрытие улиц и создание помех для движения транспорта будут караться заключением до одного года.

Ряд новых законов касаются интернета. Роскомнадзор получил право полностью или частично блокировать интернет-ресурсы, которые ограничивают распространение в России контента, названного законодателями «общественно значимым». Авторы закона отмечали, что он может быть использован против YouTube, Facebook и Twitter. Для соцсетей теперь предусмотрены огромные штрафы за отказ удалять информацию, запрещенную в РФ.

В законодательство вернули уголовное наказание по обвинению в «клевете». За распространение в интернете сведений, порочащих честь и достоинство другого человека, грозит наказание от штрафа (до 1 миллиона рублей) до лишения свободы (до двух лет).

Законом засекретили личные сведения и данные об имуществе силовиков (судей, прокуроров, следователей, военных, сотрудников правоохранительных и контролирующих органов) и их «близких».

Среди подписанных Путиным законов — новый порядок расчета МРОТ и прожиточного минимума (оба вырастут с 1 января на несколько сотен рублей), а также увеличение до 35 лет определенного законодательного предельного возраста «молодежи».

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