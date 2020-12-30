Роскомнадзор выпишет первые штрафы СМИ из реестра иноагентов

Роскомнадзор вызвал представителей средств массовой информации, внесенных в реестр иностранных агентов, для составления протоколов о нарушениях за отказ маркировать свои материалы. В российском государственном ведомстве уточнили, что в январе 2021 года направят в суд 18 протоколов с требованием оштрафовать СМИ-«иноагенты». В реестр этих СМИ российские власти включили американские общественные медиакорпорации «Голос Америки» и «Радио Свобода», а также восемь их русскоязычных проектов.

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Во вторник, 29 декабря, на сайте Роскомнадзора было опубликовано сообщение о вызове в московское госведомство представителей СМИ, внесенных в реестр иностранных агентов и не выполняющих требование российских властей по маркировке контента, распространяемого на территории РФ. В пресс-релизе утверждается, что представители СМИ (пресс-служба их не называет), должны явиться для составления протоколов об административном правонарушении. Эти протоколы госведомство передаст в суд для наложения штрафов от 50 до 500 тысяч рублей.

На следующий день Роскомнадзор сообщил «Интерфаксу», что в январе 2021 года составит и передаст в суд в общей сложности 18 протоколов о нарушениях в отношении СМИ-«иноагентов»: по два протокола на каждое СМИ — в отношении юридического лица, а также гендиректора.

В своих сообщениях Роскомнадзор не называет СМИ, обвиняемые в отказе от маркировки материалов своих журналистов. Известно, что под угрозой штрафов оказалась американская общественная медиакорпорация «Радио Свобода» (общественный вещатель, финансируется Конгрессом США) и восемь ее российских проектов. Факт получения уведомления от Роскомнадзора «Интерфаксу» подтвердил глава Русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый.

Закон об иностранных агентах, принятый сперва для НКО с иностранным финансированием, был распространен в России на СМИ еще в конце 2017 года. Тогда в реестр иноагентов были сразу внесены «Голос Америки», корпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и ее проекты — телеканал «Настоящее время», порталы «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Фактограф». Проект «Север.Реалии» внесен в реестр в конце 2019 года. В начале 2020 года туда попало и созданное корпорацией российское юридическое лицо — ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы СМИ-«иноагентов» должны маркироваться указанием: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». При этом власти требуют, чтобы шрифт маркировки был в два раза больше текста журналистского материала. Отсутствие маркировки считается в России административным правонарушением и грозит штрафом 50 тысяч рублей для должностных лиц и 500 тысяч — для юридических.

Медиакорпорация РСЕ/РC неоднократно заявляла, что считает решения и действия российских властей в отношении своих проектов и журналистов «политически мотивированными». В РСЕ/РC отмечали, что законы США гарантируют корпорации редакционную независимость, и называли «ложными» утверждения о том, что сама компания и ее сотрудники являются «агентами» какого-либо правительства. Сам закон о СМИ-«иноагентах» в РСЕ/РC называли «попыткой заставить замолчать независимые голоса в России и лишить аудиторию доступа к информации».

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28 декабря в реестр СМИ-«иноагентов», действующих в России, впервые госведомством были включены физические лица. Министерство юстиции внесло в этот список пятерых граждан, правозащитников и журналистов: правозащитника Льва Пономарёва, гражданскую активистку Дарью Апахончич из Санкт-Петербурга, сотрудничающих с «Радио Свобода» журналистов Людмилу Савицкую из Пскова и Сергея Маркелова из Карелии, а также автора «Радио Свобода» и главного редактора сайта «Псковская губерния» Дениса Камалягина. Медиакорпорация РСЕ/РC осудила решение российского Минюста.

В конце декабря Госдума одобрила новый закон о физических лицах-«иностранных агентах». Отдельно был принят документ, который вводит уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы в отношении физлиц-«иноагентов», если они не подали заявление на включение в соответствующий государственный реестр или не отчитываются о своей деятельности в России.

В России могут признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения без образования юридического лица, если они, по мнению российских властей, «занимаются политикой» в России и получают зарубежное финансирование.

Для того, чтобы человека в России признали «иноагентом» достаточно проводить митинги или публичные дебаты, «распространять мнения» о политике госвластей либо производить «действия, направленные на получение определенного результата на выборах или референдуме», под эту же категорию попадает участие в наблюдении за выборами или в деятельности политических партий, если они проводятся в «интересах иностранных источников».

Поправки в закон об иноагентах, который, согласно ОБСЕ, противоречит обязательствам России в этой организации, был принят во время осенней сессии Госдумы, когда депутаты приняли ряд законов, существенно ограничивших основные права российских граждан.

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