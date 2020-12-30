15 лет колонии: признанную политзаключенной Карину Цуркан осудили по обвинению в шпионаже

15 лет колонии — таким приговором в Москве завершился один из самых громких процессов последних лет, на котором бывшего топ-менеджера госкомпании «Интер РАО» Карину Цуркан объявили виновной в шпионаже в пользу Молдовы. Адвокат осужденной Иван Павлов заявил о намерении обжаловать приговор, назвав вердикт суда «черной страницей» в истории российского правосудия, а доказательства вины Цуркан «сфабрикованными». Правозащитный центр «Мемориал» признал Карину Цуркан, которая полностью отрицает свою вину, политической заключенной.

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Мосгорсуд во вторник, 29 декабря, приговорил бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карину Цуркан к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав ее виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Уроженку Молдавии, получившую гражданство России, осудили по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Обвинение требовало для Цуркан 18 лет колонии.

«Черной страницей в истории российского правосудия» назвал приговор в интервью телеканалу «Дождь» адвокат осужденной Иван Павлов, возглавляющий «Команду 29», которая специализируется на защите обвиняемых в госизмене, шпионаже и разглашении гостайны. «Невиновному человеку — а за свои слова я отвечаю — дали 15 лет колонии. Дело Цуркан, уверен, войдет в историю как прецедент, каким не должно быть правосудие», — цитирует заявление Павлова «Радио Свободы».

Иван Павлов заявил «Дождю», что в ходе процесса защита Цуркан «не оставила камня на камне» от обвинений следствия и прокуратуры. Он сообщил, что готовит документы на обжалование вердикта и ожидает полного текста приговора, чтобы проинформировать общество о деталях дела и процесса, который проходил в закрытом режиме.

Карину Цуркан, бывшего члена правления госкорпорации «Интер РАО», арестовали 14 июня 2018 года, обвинив в передаче Службе информации и безопасности Молдовы секретных сведений о поставке электроэнергии на территорию Украины, в том числе на сепаратистские территории Донбасса. Большую часть времени до суда, который проходил с 21 сентября, Цуркан провела в заключении.

Уроженка Кишинева Карина Цуркан проживала в Молдове до 2007 года и переезда в Москву (российское гражданство она получила весной 2016 года). ФСБ обвинило ее в том, что еще в 2004 году она была завербована разведслужбами Молдовы. ФСБ утверждало, что в 2015 году Цуркан передала молдавским спецслужбам некий «проект документа Минэнерго» о международном сотрудничестве энергетических компаний РФ.

В январе 2020 года, находясь на свободе после кратковременного изменения меры пресечения, Цуркан дала интервью РБК, в котором сообщила некоторые детали обвинения и рассказала, почему считает доказательства ФСБ фальсификацией. Она также обратилась лично к президенту Путину с просьбой провести независимое расследование ее дела. В условиях полной закрытости следствия у нее нет возможности доказать свою невиновность, отмечала Цуркан. Так, например, по требованию ФСБ суд запретил защите копировать материалы дела и делать из них выписки. Адвокатам Цуркан отказали в удовлетворении всех их ходатайств.

Еще в 2018 году ее адвокат Иван Павлов сообщал — после «досконального анализа», проведенного защитой, — о том, что имеющиеся у следствия «улики» о связях Цуркан с молдавской разведкой были «подделаны» и документы о якобы проведенной вербовке обвиняемой были изготовлены задним числом.

Политзаключенная

7 октября 2020 года правозащитный центр «Мемориал» признал Карину Цуркан политической заключенной и потребовал ее немедленного освобождения. «Мемориал» отметил, что дело Цуркан вписывается «в общий тренд последних лет, связанный с нарастанием преследований по статьям о шпионаже и госизмене после начала российско-украинского конфликта и усиления противостояния России и западных стран с начала 2014 года».

«Шпиономания» спецслужб РФ

По данным адвокатской «Команды 29», в России за последние 20 лет по статьям о государственной измене (ст. 275) и шпионаже (ст. 276) осуждены более 100 человек. Порядка 280 человек осуждены за разглашение гостайны (ст. 283.1 — «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну).

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