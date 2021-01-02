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В Москве уволили главу ГИБДД. Это связывают с передачей данных о кортеже Путина через WhatsApp

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Пресс-конференция Владимира Путина 17 декабря 2020 г.
Пресс-конференция Владимира Путина 17 декабря 2020 г. AP - Alexander Zemlianichenko
RFI
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В Москве с должности главы Госавтоинспеции (ГИБДД) уволили полковника полиции Юрия Дроганова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника, уточнившего, что в отставку Дроганов был отправлен указом президента. Что именно стало причиной увольнения, не уточняется, однако 31 декабря стало известно, что руководство центра МВД, отвечающее за передвижение Владимира Путина и других высокопоставленных политиков, передавало информацию об их передвижении через чаты в WhatsApp, нарушая требования безопасности.

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Как говорится на сайте ГИБДД, временно исполняющим обязанности главы ведомства по Москве Алексей Диокин. Юрий Дроганов занимал эту должность с 2019 года, а на руководящих позициях в МВД работал с 1996 года, то есть почти 25 лет.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» связал увольнение Дроганова с нарушениями в передаче секретных сведений о передвижениях политиков через мессенджер WhatsApp. Однако прямых доказательств того, что отставка полковника произошла именно из-за утечки, нет, а официально причина увольнения не называется. В материале о кортежах фамилия Дроганова также не упоминается.

Напомним, 31 декабря Русская служба Би-би-си выпустила расследование о спецбатальоне МВД, который занимается обеспечением безопасности передвижения первых лиц государства. По данным журналистов, работу водителей и сопровождающих организовывалась через чаты в WhatsApp — туда ежедневно передавались данные о номерах машин, маршрутах и экипажах сопровождения. Согласно инструкции, эти секретные сведения должны передаваться по специальной защищенной связи.

Как отмечает Би-би-си, сотрудники специального батальона пытались оспорить требования начальства, однако данные о кортежах через WhatsApp их заставляли передавать под давлением. Недовольных также грозили решить ежегодной премии и даже увольняли.

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