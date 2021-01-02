В Хабаровске прошла новая акция в поддержку Фургала

В Хабаровске в субботу, 2 января, прошла очередная субботняя акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала. На митинг к Белому дому, по данным местного портала dvhab.ru, вышли несколько десятков человек, то есть значительно меньше, чем в разгар протестной активности после ареста и отставки политика.

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По данным журналистов, выступления в поддержку Фургала началось около полудня по местному времени и прошло без инцидентов. Как отметили протестующие, это первая субботняя акция против отставки политика, которая не закончилась шествием. Корреспондент издания подчеркнул, что в основном на митинг вышли «пенсионеры и блогеры».

Новая акция протеста в Хабаровске прошла на фоне продолжающихся в России новогодних праздников, а также морозной погоды минус 21–27°С.

Помимо этого, как рассказывают местные протестующие, в последние месяцы демонстрации проходят на фоне усилившихся репрессий: «карусельных» арестов, штрафов и даже уголовных дел.

Власти Хабаровска поспешили сообщить о спаде протестной активности и прекращении акций в поддержку Фургала. «Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции. В новогоднем городке прогуливаются горожане и гости города», — говорится на сайте городской администрации Хабаровска. Там также напомнили о более чем ста арестов протестующих во время предыдущих выступлений.

Сергея Фургала, победивший на выборах губернатора Хабаровского края от партии ЛДПР в 2018 году, арестовали в прошлом июле и доставили в Москву. Его обвинили в организации убийства бизнесмена в 2000-х. Сам политик свою вину не признал, а сторонники Фургала считают дело политически мотивированным.

На место Сергея Фургала в качестве и.о. губернатора края был назначен Михаил Дегтярев. Как сообщает DW, его действия также подверглись критике со стороны протестующих, поддерживающих бывшего главу региона.

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