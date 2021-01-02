«Еще 4–5 жертв» помимо Навального: какие новые сенсации анонсировал журналист Грозев

Журналист Bellingcat Христо Грозев пообещал предоставить данные расследования о покушениях, совершенных сотрудниками российских спецслужб на жизни еще как минимум 4 или 5 человек. Три человека в результате этих покушений погибли, заявил Грозев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вечером 1 января.

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Грозев заверил, что новые «сенсационные данные» обнародуют «в ближайшие две недели». В результате, скорее всего, будет рассказано о трех «реальных убитых» и «двух попытках» убийств, — пообещал журналист.

Он подчеркнул, что будут опубликованы только сведения о тех отравлениях, в «раскрытии» которых команда журналистов-расследователей уверена на 100%.

Накануне, в четверг, 31 декабря, Грозев выложил в открытый доступ ссылку на документ с данными о десяти предполагаемых сотрудниках ФСБ и маршрутах их поездок, начиная с 2005 года.

Помимо восьми человек, которые изначально были названы предполагаемыми участниками «команды» по отравлению Алексея Навального (их имена и фотографии были обнародованы 14 декабря), в списке фигурируют еще два сотрудника. Одно из двух имен упомянул в разговоре с политиком один из этих восьми — Константин Кудрявцев.

Запись разговора Навального (представившегося помощником Николая Патрушева) с Кудрявцевым была опубликована 21 декабря. В ходе этой беседы Кудрявцев подтвердил, что Навального должны были убить и рассказал о деталях операции. В частности, он заявил, что сам выполнял задание по уничтожению следов боевого отравляющего вещества с одежды Навального после отравления.

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