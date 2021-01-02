От COVID-19 привились более 800 тысяч жителей России

Более 800 тысяч жителей России привились от COVID-19. Об этом в субботу, 2 января, рассказал глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко. При этом всего «в гражданский оборот», по словам политика, через месяц после начала кампании по вакцинации поступило около полутора миллионов доз препарата «Спутник V».

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Как отметил Михаил Мурашко, больше всего среди вакцинированных от COVID-19 людей в возрасте от 60 лет. При этом на портале государственных услуг можно получить так называемый «паспорт привитого» — сертификат о вакцинации от коронавируса.

Создатели вакцины «Спутник V» утверждают, что ее применение не грозит серьезными побочными эффектами, а 85% привитых их не испытывают вовсе. Однако последний этап клинических испытаний не закончился, а его участникам перестали вкалывать плацебо. В министерстве здравоохранения это назвали «сменой формата» исследований, а эффективность вакцины посчитали доказанной. Согласно предварительным результатам исследований, она составляет более 95%, однако к точности этих цифр у ученых сохраняются вопросы.

Кампании по вакцинации продолжаются по всему миру. В Израиле число привитых препаратом от Pfizer превысило миллион человек. В Великобритании эта цифра также приближается к миллиону.

Во Франции, согласно последним данным, вакцину получили 332 человека — значительно меньше, чем соседней Германии (более 130 тысяч) и даже в Люксембурге с населением около 600 тысяч человек начитывается 1300 привитых. 2 января глава министерства здравоохранения Франции Оливье Веран призвал ускорить процесс вакцинации и начать прививать врачей и медиков старше 50 лет уже на следующей неделе. Однако получить вакцину от коронавируса каждому вне зависимости от возраста в ближайшее время не получится. Подробнее о календаре вакцинации во Франции читайте в материале RFI

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