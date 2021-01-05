Минздрав России и Центр Гамалеи отреагировали на заявление о непроверенности «Спутника V»

Россия зарегистрировала вакцину «Спутник V» 11 августа, сразу после первой и второй фаз клинических испытаний, в которых участвовали 76 человек

В Минздраве России и Центре имени Гамалеи 5 января отреагировали на слова председательницы Национального комитета по вакцинации Греции Марии Теодориду, отметившей, что Россия и Китай пошли на смелость, внедрив для массовой вакцинации препараты, не прошедшие всех этапов исследований.

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Российская векторная вакцина от коронавируса «Спутник V», проходящая клинические исследования, «проверена, более чем», заявил Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи, разработчика «Спутника V». По его словам, вакцина введена уже более, чем миллиону человек, и не выявлено никаких ранее не известных побочных эффектов.

Замминистра Минздрава России Виктор Фисенко заявил в свою очередь, что шаг об экстренной регистрации вакцины был оправдан. По его словам, решение о регистрации принималось с учетом высокой эффективности препарата и данных о безопасности аденовирусной платформы.

По словам Фисенко, регуляторы США, ЕС и Великобритании пошли по тому же пути. «Применение препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca для широкой вакцинации идет параллельно с продолжающимися клиническими исследованиями», — заявил Фисенко. На этом же настаивают в Центре Гамалеи.

Глава греческого Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду отметила, что Россия и Китай пошли на смелость, внедрив для широкомасштабной вакцинации препараты, исследования которых не были завершены. Этим, по ее словам, объясняется тот факт, что в этих странах вакцинация уже успела принять широкие масштабы.

Российский Минздрав выдал временную регистрацию «Спутник V» 11 августа, сразу после завершения первой и второй фаз клинических исследований, которые шли параллельно. Это вызвало недоумение и сомнения у мирового научного сообщества: к моменту выдачи временной регистрации в испытаниях российской вакцины приняли участие всего 76 здоровых добровольцев не старше 60 лет (по 38 человек на каждую из двух фаз). Третья стадия клинических испытаний, в ходе которой препарат тестируют на тысячах человек, продолжается.

Во второй фазе клинических исследований препарата Moderna и Pfizer/BioNTech участвовали сотни человек, и ни одна из них не получила регистрации от регуляторов по итогам второй фазы.

Осенью 2020 года в России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Этот препарат тоже получил регистрацию по итогам первых двух фаз клинических испытаний.

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