На турбазе в Норильске при сходе снежной лавины погибли трое человек

При поисково-спасательных работах на месте схода лавины обнаружили тела трех человек

В ночь на 9 января при сходе снежной лавины на горнолыжный комплекс в Норильске погибли трое человек: женщина, ее муж и полуторогодовалый ребенок. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

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Снежная лавина накрыла туристические домики в горнолыжном комплексе «Гора отдельная» в норильском районе Талнах. В них находились люди. Глава компании, управляющей турбазой Игорь Шаталов сообщил, что снегом засыпало территорию в 500–600 квадратных метров, а толщина снежного покрова составила три метра.

На месте катастрофы спасатели обнаружили тела трех человек: 38-летней женщины, ее полуторогодовалого ребенка и 45-летнего мужа. Одного пострадавшего- 14-летнего подростка — госпитализировали в тяжелом состоянии. Сообщается, что у мальчика множественные переломы и обширное обморожение.

В минздраве Красноярского края сообщили, что пострадал еще один человек, он получил травмы средней тяжести и от госпитализации отказался. Еще один человек выбрался из-под снега самостоятельно, ему госпитализация не потребовалась, пишет ТАСС.

Местное управление СК возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой гибель людей. После трагедии следствие намерено дать оценку правомерности нахождения жилых построек в этом месте.

В связи с гибелью людей при сходе лавины 10 января объявлено в Норильске днем траура, сообщается на сайте мэрии. В экстренных службах в свою очередь предупредили, что существует риск нового схода лавины.

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