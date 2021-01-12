Мосгорсуд сократил приговоры фигурантам дела «Новое величие» на три месяца

Мосгорсуд смягчил приговоры двоим фигурантам дела «Нового величия» и сократил их сроки содержания под стражей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приговор.

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Согласно решению суда, Руслан Костыленков и Петр Карамзин проведут под стражей на три месяца меньше (шесть лет и девять месяцев и шесть лет и три месяца). По данным главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, другому приговоренному к реальному сроку фигуранту дела Вячеславу Крюкову приговор оставили без изменений (шесть лет колонии общего режима). Их признали виновными в создании экстремистского сообщества. Защита настаивала на невиновности обвиняемых и просила оправдать их.

Суд также снизил на год испытательный срок Анне Павликовой и Марии Дубовик, которых ранее приговорили к условным срокам. Другим фигурантам дела «Нового величия» приговор оставили без изменений.

Участники движения «Новое величие» были задержаны в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества, которое, по мнению следователей, должно было участвовать в «народных восстаниях и революционных действиях».

Задержанные члены сообщества неоднократно заявляли о пытках со стороны полиции, а один из ключевых участников движения — Руслан Д. — по словам адвокатов, был провокатором из ФСБ. Как пишет «Медиазона», он написал устав «Нового величия» и убедил других обвиняемых создать организацию. Ни одной акции движение не провело.

Международный правозащитный центр «Мемориал» признал обвиняемых по делу политическими заключенными.

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