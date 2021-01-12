ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный

Политик Алексей Навальный после отравления не возвращался в Россию и находится в Европе

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила заменить политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Соответствующее требование поступило в Симоновский районный суд Москвы в понедельник, 11 января. В случае, если суд согласится с прошением ФСИН, оппозиционеру может грозить 3,5 лет лишения свободы.

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Согласно позиции ФСИН, Алексей Навальный «уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции» и не исполняет обязанности, возложенные на него судом. Ранее 28 декабря служба потребовала от политика явиться в инспекцию, несмотря на то, что Навальный находится в Германии после отравления «Новичком». Во ФСИН сослались на публикацию в журнале The Lancet. Там указано, что Навального уже выписали из клиники в Берлине.

Алексей Навальный прокомментировал требование ФСИН. «Путин взбешен тем, что я выжил после этого отравления», — заявил лидер оппозиции в Twitter. Он напомнил, что испытательный срок по делу составлял три года и закончился 30 декабря.

Путин так взбешён тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный. «В связи с совершением нового преступления». Это при том, что мой условный срок закончился 30 декабря. pic.twitter.com/7X4AtLkszt — Alexey Navalny (@navalny) January 12, 2021

Алексея Навального вместе с его братом Олегом признали виновными в хищении более 30 миллионов рублей у компании «Ив Роше» в 2014 году и приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Оппозиционеру назначили условный срок. Вину обвиняемые не признали, а адвокаты Навальных назвали дело сфабрикованным. В 2019 году Европейский суд по правам человека постановил, что Алексей Навальный незаконно содержался под домашним арестом в ходе рассмотрения дела, и посчитал, что Россия нарушила право политика на свободу слова.

Оппозиционер был отравлен ядом «Новичок» 20 августа. Ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. После Алексея Навального госпитализировали в клинику «Шарите» в Берлине, куда его доставили специальным рейсом. Согласно расследованию ФБК, Bellingcat и других СМИ, за Навальным следили сотрудники ФСБ, которые могли быть причастны к отравлению. Россия не признала, что политик был отравлен.

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