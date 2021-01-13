Алексей Навальный объявил о своем возвращении в Россию 17 января

Алексей Навальный опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором рассказал, что купил билеты авиакомпании «Победа» на рейс в Москву 17 января

Оппозиционер Алексей Навальный заявил о намерении вернуться в Россию из Германии 17 января. «17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте», — написал он в соцсетях.

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В среду, 13 января, Навальный разместил в своем инстаграме видеообращение, в котором рассказал, что купил билеты в Москву. «Вопрос „возвращаться или нет“ передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить», — подчеркнул политик.

Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке.

17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы".

Встречайте 😉https://t.co/7J7ImemgvR — Alexey Navalny (@navalny) January 13, 2021

В августе 2020 года Алексей Навальный был доставлен спецрейсом в берлинскую клинику «Шарите», где ему оказывали медицинскую помощь после отравления ядом из группы нервно-паралитических боевых веществ «Новичок». Согласно расследованию ФБК, Bellingcat и других СМИ, за Навальным следили сотрудники ФСБ, которые могли быть причастны к отравлению. Российские власти факт отравления не признают.

Навальный и ранее заявлял о том, что вернется в Россию, как только завершится период восстановления после отравления. В своем посте в инстаграме политик написал, что сделал утром несколько упражнений и понял, что его состояние, похоже, позволяет ему вернуться в Москву.

12 января Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Соответствующее требование поступило в один из московских судов накануне. Если суд одобрит прошение ФСИН, оппозиционеру может грозить 3,5 лет лишения свободы. Во ФСИН полагают, что Алексей Навальный «уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции» и не исполняет обязанности, возложенные на него судом. Оппозиционер при этом подчеркнул, что испытательный срок по делу «Ив Роше» составлял три года и истек 30 декабря.

В эту среду Симоновский районный суд Москвы назвал дату рассмотрения представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный — 29 января. Об этом сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на пресс-службу суда.

30 декабря Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении Навального. В ведомстве утверждают, что оппозиционер присвоил часть средств, пожертвованных ФБК и другим общественным организациям, использовал 365 млн из собранных средств на личные нужды — «приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)». Навальный назвал дело сфабрикованным, а его соратник Леонид Волков считает, что цель обвинения — не допустить возвращения Навального в Россию.

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