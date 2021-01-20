Кадыров объявил об убийстве «последнего амира Чечни» Аслана Бютукаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 января объявил об успешной спецоперации, в ходе которой были убиты шестеро боевиков во главе с Асланом Бютукаевым. Как указали в Кремле, Бютукаев — так называемый «последний амир Чечни». Его убийство подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Реклама Читать далее

Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале написал, что отныне «с бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено». Он рассказал, что республиканская полиция провела спецоперацию на окраине селения Катар-Юрт, в результате которой были убиты шестеро боевиков, в том числе Бютукаев.

Глава Чечни добавил, что доложил об этом Владимиру Путину, который поздравил с успешной операцией, похвалив сотрудников полиции за профессионализм и героические действия. В сообщении Кадырова говорится, что Владимир Путин «с самого начала был в курсе проведения спецоперации» и «лично вносил корректировки». Кадыров также написал, что сам участвовал в разработке плана операции, но не руководил ей на месте.

Как подчеркнул глава Чечни, убитые были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чечни. При этом, по данным НАК, убитых пятеро, а не шестеро.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что о результатах операции было доложено президенту и добавил, что ее участники будут представлены к госнаградам.

Аслан (Хамзат) Бютукает был одним из главарей террористической организации «Имарат Кавказ» и соратником лидера этой организации Доку Умарова. Как пишет «Кавказский узел», Бютукаев принес присягу лидеру группировки «Исламское государство» от имени чеченских боевиков. Он был одним из фигурантов дела о теракте в аэропорту Домодедово в 2011 году, в результате которого погибли 37 человек. Он также причастен к рейду боевиков на Грозный в декабре 2014 года, когда в ходе перестрелки погибли 14 полицейских, писал КУ.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться