Песков: у Путина нет дворца под Геленджиком, расследование ФБК — «чушь» и «лохотрон»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет дворца под Геленджиком, о котором говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Само расследование Песков назвал «лохотроном» для сбора денег.

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«Президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента декларируется ежегодно», — цитирует Пескова «Коммерсантъ» 20 января. На вопрос об охране здания силами ФСО пресс-секретарь президента сказал, что дворец не имеет «никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю», а утверждения об обратном — «чистая чушь и компиляция».

Сам видеоролик пресс-секретарь президента России назвал «лохотроном», а его авторов «жуликами». Как считает Песков, сбор денег — главная цель таких расследований.

«Мы предупреждаем граждан с учетом такого количества просмотров: подумайте, перед тем как переводить деньги таким жуликам. Подумайте десять раз», — добавил Песков.

Накануне пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что не знаком с расследованием, но назвал его «старой пластинкой», подчеркнув, что у Путина нет дворца под Геленджиком.

Накануне ФБК опубликовал расследование «Дворец для Путина», в котором говорится, что на черноморском побережье для президента России возведено здание площадью 17,7 тыс. квадратных метров с прилегающими постройками и виноградниками. По данным ФБК, строительство комплекса под Геленджиком обошлось в 100 млрд рублей и финансировалось через коррупционные схемы компаниями, связанными с друзьями Путина. Менее, чем за сутки, у ролика ФБК более 21 миллионов просмотров на ютьюбе.

Алексей Навальный был задержан в Шереметьеве и по решению суда, состоявшегося прямо в отделении полиции Химок, помещен под арест на месяц. Политик находится в СИЗО «Матросская тишина». Его обвинили в неисполнении обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше». С августа 2020 года Алексей Навальный находился в Германии, где проходил курс лечения и реабилитации после отравления.

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