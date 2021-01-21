Генпрокуратура РФ потребовала блокировать сайты с призывами к акциям в поддержку Навального

Политик Алексей Навальный за несколько минут до своего задержания в аэропорту Шереметьево

Генеральная прокуратура потребовала блокировать сайты с призывами выйти на протесты 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в официальном telegram-канале ведомстве, в Генпрокуратуре проводят «мониторинг сети „Интернет“» и выявляют информацию о «незаконных массовых мероприятиях». Об ответственности за участие в акциях в поддержку Навального также напомнили в МВД России.

Реклама Читать далее

«Правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований — привлечение виновных лиц к административной ответственности», — говорится в сообщении. Генеральная прокуратура отмечает, что передала соответствующе требования Роскомнадзору.

С похожим заявлением выступило 21 января МВД. «Много появляется интересантов из-за рубежа, политических партий, квазиполитиков, которые в ходе своей деятельности стараются раскачать ситуацию в год важного политического цикла, большого количества выборов по субъектам, депутатов Госдумы», — приводит ТАСС слова первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового.

Горовой заявил о риске применения в России технологий, «апробированных в Белоруссии и Киргизии». В чем именно заключаются технологии, в МВД не уточнили. По сообщению ТАСС, Горовой также не упомянул фамилию Алексея Навального.

Были ли заблокированы страницы с призывами к акциям в поддержку Алексея Навального, неизвестно. Однако журналист радиостанции «Эхо Москвы» Александр Плющев в четверг сообщил, что по месту его прописки в 6:30 утра приходили «двое штатском с удостоверениями полицейских» «Сказали тёще, что хотели „профилактически поговорить“, ранний визит объяснили тем, что обязательно хотели застать меня, а то вдруг я на работу уйду», — пишет Плющев. Предостережение о недопустимости нарушения закона вручили главному редакторы «Медиазоны».

На акции 23 января призывают выйти сторонники задержанного в Москве оппозиционера Алексея Навального. Сообщение о манифестациях по всей России содержится в начале выпущенного Фондом борьбы с коррупцией фильма «Дворец для Путина. История самой большой взятки». На момент публикации заметки видео набрало 42 миллиона просмотров — это больше, чем посвященный Дмитрию Медведеву фильма ФБК «Он вам не Димон».

Подробнее об отравлении Алексея Навального читайте в материалах RFI

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться