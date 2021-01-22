В Кремле приветствовали предложение США продлить действие СНВ-3 и обещали изучить его детали

Договор СНВ-3 подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в апреле 2010 года в Праге. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года на десять лет с возможным продлением на пять лет по взаимной договорённости сторон.

В Кремле приветствовали предложение президента США Джо Байдена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в начале февраля. Об этом 22 января заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что следует внимательно изучить детали этого предложения.

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«Мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения, которые, конечно, я еще пока не готов никак комментировать. Их еще предстоит изучить», — приводит слова Пескова агентство «Интерфакс».

Вашингтон предложил Москве продлить СНВ-3 на пятилетний срок. Информация об этом появилась сначала в американских СМИ, а затем была подтверждена официальным представителем Белого дома Джен Псаки в четверг, 21 января. Срок действия СНВ истекает в начале февраля.

Договор СНВ-3 подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в апреле 2010 года в Праге. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года на десять лет с возможным продлением на пять лет по взаимной договоренности.

Стороны, в частности, договорились о том, чтобы общее количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков не превышало 700 единиц, а развернутых ядерных боезарядов не превышало 1550.

В октябре 2020 года Владимир Путин поручал главе МИД Сергею Лаврову предложить Соединенным Штатам продление действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) «хотя бы на год». Тогда США заявили о готовности продлить договор при условии заключения рамочного соглашения о заморозке всех ядерных арсеналов и создании более жесткого проверочного механизма, а также при участии Китая в переговорах. В Пекине ответили, что не заинтересованы в дискуссиях по контролю над вооружениями.

В ходе брифинга 21 января Псаки заявила, что новый президент Джо Байден всегда подчеркивал, что СНВ-3 отвечает интересам национальной безопасности США, особенно в контексте напряженности, существующей между Вашингтоном и Москвой. Она также отметила, что США работают с Россией, чтобы представлять интересы американского населения, однако не снимают с России «ответственности за враждебные и необдуманные действия». Слова представителя Белого дома приводит AFP. Так, Байден дал указание разведке провести проверку недавней масштабной кибератаки, к которой, по версии американских властей, причастна Россия, и исследовать применение химического оружия в попытке отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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