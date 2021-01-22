Как российские власти готовятся к акциям 23 января и чем грозят их участникам?

Алексей Навальный после суда в химкинском отделении полиции, который отправил его под арест на 30 суток, призвал сограждан «не бояться» и выходить на акции протеста.

Алексей Навальный после суда в химкинском отделении полиции, который отправил его под арест на 30 суток, призвал сограждан «не бояться» и выходить на акции протеста. Штабы Навального анонсировали митинги и шествия в десятках городов России 23 января. В некоторых регионах организаторы попытались согласовать акции с чиновниками, но им было отказано. Власти заранее выносят предупреждения и грозят участникам протестов, которые они называют незаконными. В ход идет в том числе давление на студентов, школьников и их родителей.

Реклама Читать далее

Поквартирный обход активистов, задержания и первое уголовное дело

Генпрокуратура заявила, что в связи с «призывами» к участию в «незаконных массовых мероприятиях» 23 января уже принимает меры прокурорского реагирования. «Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», — сообщили в ведомстве.

Силовики пришли с такими предостережениями по адресам проживания сотрудников ФБК, ряда гражданских активистов и журналистов. О визитах полицейских сообщили, например, московские муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас, экс-глава Либертарианской партии Сергей Бойко, сотрудник ФБК Николай Ляскин, координатор московского штаба Навального Олег Степанов, ведущий «Эха Москвы» Александр Плющев, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Последний рассказал, что оперативники настигли его в поликлинике, куда он поехал за лекарствами для матери.

Накануне в Москве полицейские задержали юриста ФБК Любовь Соболь, пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, сотрудника ФБК Георгия Албурова и юриста ФБК Владлена Лося.

Любови Соболь вменили повторное нарушение правил проведения митинга и позже суд оштрафовал ее на 250 тысяч рублей. Владлена Лося, гражданина Беларуси, российские власти намерены выдворить до 25 января и запретить ему въезд в Россию до ноября 2023 года.

Как сообщает «Апология протеста», адвоката Мансура Гильманова, приехавшего в ОВД «Даниловский» к Владлену Лосю, сотрудник полиции сбил с ног и положил лицом в пол. В его отношении составили протокол о неповиновении полицейским (ст. 19.3 КоАП).

Киру Ярмыш продержали всю ночь в изоляторе и арестовали на 9 суток по статье 20.2 КоАП о нарушении правил проведения митингов. Георгию Албурову суд назначил 10 суток ареста по той же административной статье. Как написал Албуров, суд счел его организатором протестов.

В Москве были задержаны также пресс-секретарь движения «Гражданское общество» Егор Илюшкин и муниципальный депутат Виктор Котов. В Калининграде был задержан и арестован на трое суток волонтер штаба Навального Рагнар Рейн. Он объявил голодовку. Сообщается о задержаниях активистов в других городах России: Краснодаре, Архангельске, Владивостоке, Новосибирске, Тюмени, Волгограде, Чите, Уфе и других.

Тем временем Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам (ч.3 ст. 212 УК) в отношении «неустановленного лица». «При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению», — говорится на сайте республиканского управления СК. Речь идет о первом уголовном деле в связи с всероссийскими протестами 23 января.

Предостережения соцсетям

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к «призывам» выходить на акцию протеста 23 января. Роскомнадзор в свою очередь направил в TikTok требование удалять «информацию, вовлекающую несовершеннолетних в противоправные действия». Требование «пресеккать вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий» было направлено и руководству «Вконтакте».

Причем на сайте РКН не уточняется, о каких именно «противоправных действиях» идет речь. Ведомство пригрозило соцсетям крупными штрафами в случае неисполнения требований. Позже РКН заявил РИА Новости, что оштрафует TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

Давление на школьников, студентов и тиктокеров

Руководство ряда российских вузов отговаривает студентов участвовать в протестных акциях 23 января. Независимое студенческое издание DOXA собрало случаи предостережений и угроз. Например, студентам Кубанского государственного аграрного университета прислали уведомления от старост, где подробно рассказывается об ответственность за нарушение правил проведения митингов. Сообщается, что в некоторых случаях подобные предостережения сопровождаются угрозами отчисления. Некоторые вузы сделали субботу, 23 января, учебным днем.

Похожим образом действуют и в российских школах. В Перми родителям школьников сообщили, что детей, которые выйдут на акции протеста, поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Предупреждения о «серьезных последствиях» получили и родители учащихся школ в Казани.

В Санкт-Петербурге учащихся школы № 544, состоящих в группе во «Вконтакте» об акциях 23 января, вызывают к руководству школы и намекают на проверку посещаемости в этот день и запугивают уголовной статьей о массовых беспорядках, рассказал «ОВД-Инфо» один из учеников.

Как сообщает «ОВД-Инфо», в подмосковной Балашихе ученика 9 класса школы № 23 сняли с уроков и в течение примерно четырех часов опрашивали соцработник, сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних и силовик, который представился школьнику сотрудником центра «Э», а позже его отцу — сотрудником уголовного розыска. Опрос проходил без ведома родителей в присуствии директора школы. Поводом для этого стало то, что кто-то вывесил в классе портрет Алексея Навального. Школьник смог связаться с отцом только после того, как ему вернули телефон. Подростку вручили повестку с вызовом для опроса в присутствии родителей. Ранее в тиктоке появилось несколько видеороликов, на которых в школах снимают портрет Путина и меняют его на портрет Навального.

В МВД также заявили, что принимают меры, чтобы привлечь к административной ответственности авторов тиктоков, где люди в полицейской форме срывают погоны и шевроны. В полиции утверждают, что ролики являются «фейковыми и постановочными».

МВД предостерегает, минпросвещения советует покататься на санках

Тем временем управление МВД по Москве официально предупредило об ответственности за участие в «несанкционированных акциях» 23 января. «Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — говорится на официальном сайте ведомства.

Министерство просвещения призвало родителей оградить своих детей от участия в акциях протеста. " Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позёрство, но руками нечистоплотных взрослых всё это может втянуть ребёнка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных «прогулок». Проведите этот день вместе!», — призывает в соцсетях министерство.

Ведомство советует в субботу посмотреть кино, покататься на санках или коньках или поиграть в настольные игры.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться