К 23 января: новое дело в СК, суды, Роскомнадзор и вести от Навального из СИЗО

Накануне 23 января, всероссийского дня протеста, Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в массовые акции в поддержку Алексея Навального. Сам арестованный оппозиционер передал обращение из СИЗО. Его ближайших соратников подвергли административному аресту или штрафу. В соцсетях блокировали призывы к протесту. К вечеру пятницы, 22 января, фильм-расследование ФБК «Дворец для Путина. История самой большой взятки» набрал более 60 млн просмотров на Youtube.

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В СК завели уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в акции 23 января

Уголовное дело заведено по части 2 статьи 151.2 УК РФ о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей. В СК заявляют, что дело завели по результатам проверки размещенных в СМИ многочисленных обращений различных родительских объединений.

В СК отмечают, что сторонники Алексея Навального публикуют в социальных сетях призывы к участию в несогласованных протестных акциях в субботу, 23 января, обращенные в том числе и к несовершеннолетним. В МВД обвинили руководителей региональных штабов Навального в «организации провокаций и насильственных действий».

Ранее 22 января в Генпрокуратуре предупредили, что в случае провокаций 23 января в отношении участников акций могут быть заведены дела о массовых беспорядках. В эфире телеканала «Москва-24» 22 января выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал проведение субботних акций и привлечение к участию в них несовершеннолетних недопустимым. В соцсетях министерства просвещения России также появились публикации, в которых рекомендуют родителям «оградить своих детей он подобных “прогулок”» и 23 января покататься с ними на санках, поиграть в настольные игры или почитать книги.

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Хроника «МБХ медиа» и онлайн «Медиазоны»

Экспресс-суды

Суды продолжили в пятницу арестовывать и наказывать ближайших сподвижников Алексея Навального.

Сотрудника ФБК Георгия Албурова Мещанский суд Москвы арестовал на 10 суток из-за призывов участвовать в митингах 23 января. Об этом сам Албуров сообщил в твиттере. До этого он сообщал, что судят его за твит со ссылкой на видеообращение Навального, записанное в день ареста на 30 суток. В обращении «Не бойтесь, выходите на улицы» Навальный не указывал ни даты, ни времени, ни места проведения каких-либо акций.

Ч.Т.Д.



Мне дали арест на 10 суток.



Жаль, что не смогу придти 23 января, но вы уж там не подведите! И помните, вам не должно быть страшно — они боятся нас гораздо больше — Георгий Албуров (@alburov) January 22, 2021

Юриста ФБК Любовь Соболь в эту пятницу оштрафовали на 250 тысяч рублей за призывы к участию в протестных акциях в поддержку Алексея Навального. Ее признали виновной по административной статье о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП), — сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на в пресс-службу Симоновского суда Москвы.

На трое суток 22 января арестован юрист ФБК Владлен Лось, сообщает «Медиазона». Накануне его задержали, составив протокол о неподчинении требованиям полицейских (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Лось, гражданин Беларуси, также получил предписание покинуть РФ до 25 января с уведомлением о запрете на въезд в Россию до ноября 2023 года.

Блокировки в соцсетях

В пятницу днем Роскомнадзор сообщал, что по требованию Генпрокуратуры соцсети продолжают удалять информацию о субботних акциях протеста. TikTok удалил 38% от выявленных ведомством материалов, YouTube и «ВКонтакте» заблокировали по 50% от общего объема, Instagram — 17%.

Портал «МБХ медиа» днем сообщал о блокировке «ВКонтакте» 59 из 83 страниц, посвященных субботним акциям 23.

Навальный из СИЗО

Алексей Навальный, находящийся в СИЗО «Матросская тишина», передал обращение, опубликованное в его инстаграм-аккаунте. «Я же точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придёт», — заявил политик, поблагодарив всех за распространение фильма-расследования «Дворец для Путина. История самой большой взятки». К вечеру пятницы, 22 января, это видео набрало более 60 млн просмотров.

Навальный также с иронией предостерег власти от искушения расправиться с ним в СИЗО: «На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками. Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно».

В пятницу вечером адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил «МБХ медиа», что арестованному политику передали письма и разрешили позвонить семье. Ранее Кобзев писал, что ему запретили проносить в СИЗО к Навальному распечатки новостей.

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