Акции за освобождение Навального в России и мире: хроника

Раненый на акции протеста в Москве, 23 января 2021 г.

В разных городах России и мира в субботу, 23 января, объявлены митинги и шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и против действующего президента Владимира Путина. Российские власти объявили акции незаконными и призвали граждан отказаться от участия в них. RFI следит за протестными акциями в режиме реального времени.

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18:41 По данным проекта «Белый счетчик», максимальная численность участников протестов в Москве на пике составляла около 15 тысяч человек. Всего за день на протестные акции в Москве вышло, вероятно, больше 20 тысяч человек. Координатор проекта Дмитрий Нестеров назвал эту акцию самой массовой из всех несанкционированных митингов в Москве как минимум с 2013 года.

18:27 По данным «ОВД-Инфо» на 19:30 мск, на акциях 23 января задержаны 2250 человек. По меньшей мере 28 человек рассказали о том, что их били силовики, в частности дубинками по голове. По меньше мере 38 журналистов были задержаны, некоторых из них тоже били. Среди задержанных как минимум 102 несовершеннолетних. Сообщается, что одну несовершеннолетнюю в Москве ударили в солнечное сплетение при задержании.

18:12 В Петербурге у площади Восстания силовик ударил ногой женщину, которая пыталась вступиться за задержанного. Об этом сообщает «Фонтанка», опубликовавшая видео происшествия. По информации «ОВД-Инфо», пострадавшую увезли на скорой.

18:05 По данным «ОВД-Инфо», как минимум 18 человек задержали возле «Матросской тишины».

17:46 Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток главу столичного штаба Навального Олега Степанова, сообщается в его телеграме. Ему вменили организацию несогласованной акции по «митинговой» статье (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

17:38 По последним данным «ОВД-Инфо» (на 19:36 мск), 2131 человек задержан по всей России на акциях протеста 23 января.

17:34 Задержания начались возле «Матросской тишины», сообщает «МБХ медиа». По данным корреспондента издания, задержаны как минимум пять человек. В этом СИЗО находится Алексей Навальный.

Толпа дошла до СИЗО. Задержано уже пять человек, передает корреспондент «МБХ медиа». Видео: @mbkhmedia pic.twitter.com/zzeNkghwaK — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

17:14 Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков во время стрима на «Навальный LIVE» анонсировал новые акции протеста в следующие выходные.

17:06 Координатора пермского штаба Навального Сергея Ухова арестовали на пять суток. Его задержали перед акцией протеста, когда он выходил на нее из дома. Ухову вменяли «организацию несанкционированного мероприятия», передает 59.ru.

17:04 По данным «ОВД-Инфо» к 18:49 мск, 1908 человек задержаны по всей России на акциях протеста 23 января. «Это рекорд за всю работу „ОВД-Инфо“», — говорится в твиттере правозащитного проекта.

16:37 В Париже несколько сотен человек вышли на площадь Трокадеро в поддержку Алексея Навального, против беззакония и коррупции в России. Несколько фотографий с митинга, сделанных корреспондентом RFI Денисом Стрелковым:

На акции в поддержку Навального, Париж, 23 января 2021 г. © Денис Стрелков

Ершик стал одним из символов протеста после выхода фильма ФБК «дворец для Путина», Париж, 23 января 2021 г. © Денис Стрелков

Плакаты на акции в поддержку Навального, Париж, 23 января 2021 г. © Денис Стрелков

16:22 РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах сообщило о том, что на акциях в Москве пострадали 39 силовиков. По данным ТАСС, пострадали 42 силовика. Агентство ссылается на некий источник «в медицинских кругах». Следственный комитет заявил, что в связи с этим организованы доследственные проверки, передает РИА Новости. Ранее портал «МБХ медиа» сообщал, что в полицейских в Москве кидались снежками и пластиковыми бутылками.

16:18 Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на «Апологию протеста», координатора омского штаба Навального Ольгу Картавцеву арестовали на семь суток, координатора штаба Навального в Челябинске Артема Яумбаева арестовали на девять суток. Обоих признали виновными по части 2 «митинговой» статьи 20.2 КоАП.

16:07 По подсчету «ОВД-Инфо» на 17:35 по московскому времени, по всей стране задержаны 1614 человек. Более 500 задержанных в Москве.

15:24 В Париже на площади Трокадеро проходит акция в поддержку Алексея Навального.

15:05 По данным «ОВД-Инфо» на 16:49 по московскому времени, по всей России на акциях протеста задержаны 1338 человек.

15:00 Журналисты сообщают о стычках между силовиками и протестующими на Страстном бульваре. На видеозаписи видно, как ОМОН избивает людей дубинками. Есть информация о раненых.

14:38 В Краснодаре суд арестовал на пять суток адвоката Михаила Беньяша, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. На него составили протокол по административной статье 20.2 (нарушение правил проведения митинга) из-за поста в телеграме, где Беньяш призывает коллег защищать задержанных в ходе протестов. Дома у адвоката накануне провели обыск.

14:26 В Москве на Лубянке начались задержания, сообщает «Медиазона». Сообщается также о стычках между силовиками и протестующими в районе Страстного бульвара и Большой Дмитровки. Со слов журналистки «Медиазоны», силовики прорывают сцепки демонстрантов.

Начались задержания у Детского мира и Лубянки, куда направились часть протестующих pic.twitter.com/PkpToVa2Ck — Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021

14:15 Активистка Либертарианской партии Мария Исаева рассказала, что при разгоне митинга на Пушкинской площади ей разбили голову дубинкой.

14:12 По данным «ОВД-Инфо» к 16:02 по московскому времени, по всей России на акциях протеста задержаны 1090 человек.

14:00 В Хабаровске полиция составляет протоколы с формулировкой о том, что задержанные высказывались против власти и в поддержку «политических заключенных Фургала С.И. и Навального А.А», сообщает местный штаб Навального.

⚡️⚡️⚡️Хабаровская полиция признала Сергея Фургала и Алексея Навального политическими заключёнными pic.twitter.com/B9k9h7fNti — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Ранее «ОВД-Инфо» сообщал, что задержанных били палками в шестом отделении полиции Хабаровска. Об этом рассказал их знакомый. Правозащитный портал опубликовал фото знакомого задержанных, где видно, что людей приставили лицом к стене в шестом ОП Хабаровска.

13:47 Тем временем в Москве часть протестующих идут в сторону здания ФСБ на Лубянской площади. По оценке Avtozak LIVE, их тысячи.

13:42 На журналиста «Дождя» Алексея Коростелева составили протокол об умышленной порче паспорта, сообщает телеканал. Журналиста задержали в квартире на Пушкинской площади во время съемки акции с высоты.

13:39 Еще одно видео, где виден масштаб московской акции. По данным полиции, в ней принимает участие около четырех тысяч человек.

13:35 По данным «ОВД-Инфо» на 15:21 по московскому времени, по всей России на протестных акциях задержаны 863 человека. 191 человек задержан в Москве.

13:30 В мире: помимо российских городов акции солидарности с протестующими в России и в поддержку Алексея Навального и других российских политзаключенных также запланированы 23 января в Амстердаме, Атланте, Барселоне, Берлине, Бостоне, Бонне, Братиславе, Бургасе, Ванкувере, Варне, Варшаве, Вашингтоне, Вене, Венеции,Вильнюсе, Гааге, Гамбурге, Дрездене, Дюссельдорфе, Копенгагене, Кракове, Лиссабоне, Лондоне, Люксембурге, Мадриде, Милане, Мюнхене, Нарве, Нью-Йорке, Париже, Риме, Сан-Франциско, Сиэтле, Софии, Стокгольме, Таллинне, Тбилиси, Тель-Авиве, Токио, Торонто, Флоренции, Франкфурте, Штутгарте, Хайфе, Хельсинки, Чикаго.

13:26 На Большой Дмитровке в Москве задержана Юлия Навальная, сообщает «Эхо Москвы». По словам ведущего радиостанции Сергея Пархоменко, Навальную посадили в автозак.

13:21 Среди пострадавших от действий силовиков — корреспондентка «Новой газеты» Елизавета Кирпанова, которую ударили дубинкой по голове, а также журналистка «Медузы» Кристина Сафонова, рассказавшая, что омоновец начал ее бить за то, что она вела съемку на Пушкинской площади. Сообщается, что обе корреспондентки были в жилетах для прессы.

13:13 На московскую акцию вышла Юлия Навальная. «Какое счастье, что вы все здесь! Спасибо!», — написала она у себя в инстаграме.

13:11 Как сообщает корреспондент «МБХ медиа», участники акции на Пушкинской площади начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным ТАСС, протестующие якобы «напали» на двух полицейских.

12:59 По оценке полиции, на акцию на Пушкинскую площадь вышли около четырех тысяч человек. Вот как площадь выглядит с высоты.

12:30 В Улан-Удэ протестующие окружили отделение полиции, куда отвезли задержанных и потребовали их освободить. По неподтвержденным данным, задержанных освободили.

12:26 В Екатеринбурге силовики задерживают людей «лицом в снег». Местные журналисты сравнивают происходящее с ледовым побоищем.

12:19 Как сообщает телеканал «Дождь», в квартиру на Пушкинской площади, где находятся сотрудники «Дождя», пришли полицейские, отключили электричество и залезли на крышу. При этом у журналиста телеканала Алексея Коростелева полицейские забрали паспорт. Со слов журналиста, силовики сказали ему, что он подделал паспорт и собираются везти Коростелева на удостоверение личности.

12:14 Как пишет «МБХ медиа», в Екатеринбурге один из протестующих бросил в ОМОНовцев дымовую шашку. Участникам акции дали 10 минут на то, чтобы разойтись. Сообщается о стычке между протестующими и силовиками.

12:07 На Пушкинской площади в Москве задержана Любовь Соболь.

12:03 В Санкт-Петербурге среди задержанных — журналисты: корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель, журналистка «Медузы» Александра Сивцова, корреспондент «Коммерсанта» Олег Дилимбетов. В Москве на Пушкинской площади был задержан блогер Илья Варламов, чуть позже его отпустили после проверки документов, пишет «Коммерсант».

11:57 Как сообщает «Медиазона», на Пушкинской силовики начали теснить людей, имеют место жесткие задержания, протестующих валят на землю и бьют дубинками. Среди задержанных есть несовершеннолетние.

11:45 На Пушкинскую площадь вышли члены провластного движения НОД, которые поют частушки. Среди них тоже есть задержанные, передает «МБХ медиа». Как сообщает «Медиазона», к Пушкинской площади пришли и сторонники Захара Прилепина. Ранее сообщалось о том, что там выстраивались «дружинники».

В Москве задержаны более 40 человек, сообщает корреспондент “МБХ медиа”. Полиция не жалует даже НОДовцевhttps://t.co/I3N958meEk pic.twitter.com/k7okma1yRJ — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

11:30 Сервис Downdetector указывает на сбои в работе крупнейших мобильных операторов: МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2. Часто у пользователей возникают проблемы с мобильным интернетом. «Ростелеком», который обеспечивает широкополосный доступ в интернет, тоже столкнулся с жалобами пользователей из крупных городов 23 января. «Билайн», «Ростелеком» и МТС отрицают, что у них произошли сбои. Пользователи также жалуются на проблемы с доступом в твиттер.

11:10 По данным Avtozak LIVE, в Москве за час до начала акции задержаны 32 человека.

В Москве полиция задерживает участников акции в поддержку Навального. 23 января 2021 г. AP - Pavel Golovkin

11:00 В Екатеринбурге, несмотря на 30-градусные морозы, проходит акция за освобождения Навального. Журналист znak.com оценивает число собравшихся примерно в пять тысяч человек.

10:50 В Москве на Пушкинской площади начались задержания за полтора часа до начала протестной акции. По данным «ОВД-Инфо», к 12:30 по местному времени в Москве задержаны уже четверо человек. Всего в 25 городах России к этому моменту 237 задержанных.

✅ Список задержанных наконец-то готов! В нем сейчас 237 задержанных — по состоянию на 12:30.https://t.co/bIHqZ0xAir pic.twitter.com/tNIXT1sHqe — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

10:48 В Иркутске протестующие собрались возле областной администрации и спели песню «Перемен», передает «Тайга.инфо». Многочисленные акции прошли также в Барнауле, Томске, Красноярске, Кемерове и других городах Сибири. В Улан-Удэ участники митинга исполнили народный бурятский танец-хоровод Ёхор.

10:43 В Сибири больше всего человек задержали в Новосибирске. ОВД-Инфо сообщает о 54 задержанных. В шествии и митинге приняли участие более тысячи человек.

10:40 На акцию во Владивостоке вышел журналист Юрий Дудь. «Я сюда приехал по музыкально-культурно-дружеским делам, не связанным с этим. Я ни разу не политический активист, но сейчас не интересоваться политикой глубоко опасно для любого человека. По той простой причине, что, если ты не интересуешься политикой, в какой-то момент с тобой может случиться суд за партой в подмосковном городе Химки или в любом другом городе. Или твой самолет могут развернуть и посадить не в том месте, где тебе нужно, сломать тебе кучу планов и даже не извиниться. Это неприемлемо, беспредел не должен становиться нормой, поэтому я здесь», — сказал Юрий Дудь в интервью Сибирь.Реалии.

На акцию протеста во Владивостоке вышел Юрий Дудь @yurydud



Спасибо большое за поддержку! pic.twitter.com/iFqJftpYqB — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

10:25 Больше тысячи человек вышли на митинг и шествие в Хабаровске. В Якутске акция состоялась, несмотря на 50-градусный мороз.

На Дальнем Востоке протестные акции уже завершились.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», 13 участников протестных акций задержаны в Южно-Сахалинске, 27 человек задержаны во Владивостоке, 28 — в Хабаровске, 23 — в Комсомольске-на-Амуре, 12 — в Благовещенске, 13 — в Якутске.

Задержание участника протестного митинга в Хабаровске. 23 января 2021 г. AP - Igor Volkov

10:12 (время указывается по Парижу, в Москве на два часа больше). Первыми на протестные акции в субботу вышли жители Дальнего Востока. В митинге во Владивостоке приняли участие несколько тысяч человек. Об этом сообщает издание VL.ru. Задержаны не менее 23 участников акции.

Алексея Навального задержали сразу после его возвращения в Россию 17 января. На следующий день политика арестовали и отправили в СИЗО «Матросская тишина». После ареста Навального его соратники опубликовали документальный фильм-расследование о строительстве под Геленджиком дворца для Владимира Путина, а также призвали жителей России выйти 23 января на митинги и шествия в поддержку арестованного политика и против коррупции и беззакония властей.

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