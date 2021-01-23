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Акции за освобождение Навального в России и мире: хроника

Опубликовано: Отредактировано:

Раненый на акции протеста в Москве, 23 января 2021 г.
Раненый на акции протеста в Москве, 23 января 2021 г. REUTERS - MAXIM SHEMETOV
RFI
14 мин

В разных городах России и мира в субботу, 23 января, объявлены митинги и шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и против действующего президента Владимира Путина. Российские власти объявили акции незаконными и призвали граждан отказаться от участия в них. RFI следит за протестными акциями в режиме реального времени.

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18:41 По данным проекта «Белый счетчик», максимальная численность участников протестов в Москве на пике составляла около 15 тысяч человек. Всего за день на протестные акции в Москве вышло, вероятно, больше 20 тысяч человек. Координатор проекта Дмитрий Нестеров назвал эту акцию самой массовой из всех несанкционированных митингов в Москве как минимум с 2013 года.

18:27 По данным «ОВД-Инфо» на 19:30 мск, на акциях 23 января задержаны 2250 человек. По меньшей мере 28 человек рассказали о том, что их били силовики, в частности дубинками по голове. По меньше мере 38 журналистов были задержаны, некоторых из них тоже били. Среди задержанных как минимум 102 несовершеннолетних. Сообщается, что одну несовершеннолетнюю в Москве ударили в солнечное сплетение при задержании.

18:12 В Петербурге у площади Восстания силовик ударил ногой женщину, которая пыталась вступиться за задержанного. Об этом сообщает «Фонтанка», опубликовавшая видео происшествия. По информации «ОВД-Инфо», пострадавшую увезли на скорой.

18:05 По данным «ОВД-Инфо», как минимум 18 человек задержали возле «Матросской тишины».

17:46 Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток главу столичного штаба Навального Олега Степанова, сообщается в его телеграме. Ему вменили организацию несогласованной акции по «митинговой» статье (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

17:38 По последним данным «ОВД-Инфо» (на 19:36 мск), 2131 человек задержан по всей России на акциях протеста 23 января.  

17:34 Задержания начались возле «Матросской тишины», сообщает «МБХ медиа». По данным корреспондента издания, задержаны как минимум пять человек. В этом СИЗО находится Алексей Навальный. 

17:14 Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков во время стрима на «Навальный LIVE» анонсировал новые акции протеста в следующие выходные.

17:06 Координатора пермского штаба Навального Сергея Ухова арестовали на пять суток. Его задержали перед акцией протеста, когда он выходил на нее из дома. Ухову вменяли «организацию несанкционированного мероприятия», передает 59.ru.

17:04 По данным «ОВД-Инфо» к 18:49 мск, 1908 человек задержаны по всей России на акциях протеста 23 января. «Это рекорд за всю работу „ОВД-Инфо“», — говорится в твиттере правозащитного проекта.

16:37 В Париже несколько сотен человек вышли на площадь Трокадеро в поддержку Алексея Навального, против беззакония и коррупции в России. Несколько фотографий с митинга, сделанных корреспондентом RFI Денисом Стрелковым: 

На акции в поддержку Навального, Париж, 23 января 2021 г.
На акции в поддержку Навального, Париж, 23 января 2021 г. © Денис Стрелков
Ершик стал одним из символов протеста после выхода фильма ФБК «дворец для Путина», Париж, 23 января 2021 г.
Ершик стал одним из символов протеста после выхода фильма ФБК «дворец для Путина», Париж, 23 января 2021 г. © Денис Стрелков
Плакаты на акции в поддержку Навального, Париж, 23 января 2021 г.
Плакаты на акции в поддержку Навального, Париж, 23 января 2021 г. © Денис Стрелков

16:22 РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах сообщило о том, что на акциях в Москве пострадали 39 силовиков. По данным ТАСС, пострадали 42 силовика. Агентство ссылается на некий источник «в медицинских кругах». Следственный комитет заявил, что в связи с этим организованы доследственные проверки, передает РИА Новости. Ранее портал «МБХ медиа» сообщал, что в полицейских в Москве кидались снежками и пластиковыми бутылками.

16:18 Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на «Апологию протеста», координатора омского штаба Навального Ольгу Картавцеву арестовали на семь суток, координатора штаба Навального в Челябинске Артема Яумбаева арестовали на девять суток. Обоих признали виновными по части 2 «митинговой» статьи 20.2 КоАП.

16:07 По подсчету «ОВД-Инфо» на 17:35 по московскому времени, по всей стране задержаны 1614 человек. Более 500 задержанных в Москве.  

15:24 В Париже на площади Трокадеро проходит акция в поддержку Алексея Навального.

15:05 По данным «ОВД-Инфо» на 16:49 по московскому времени, по всей России на акциях протеста задержаны 1338 человек.

15:00 Журналисты сообщают о стычках между силовиками и протестующими на Страстном бульваре. На видеозаписи видно, как ОМОН избивает людей дубинками. Есть информация о раненых. 

14:38 В Краснодаре суд арестовал на пять суток адвоката Михаила Беньяша, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. На него составили протокол по административной статье 20.2 (нарушение правил проведения митинга) из-за поста в телеграме, где Беньяш призывает коллег защищать задержанных в ходе протестов. Дома у адвоката накануне провели обыск. 

14:26 В Москве на Лубянке начались задержания, сообщает «Медиазона». Сообщается также о стычках между силовиками и протестующими в районе Страстного бульвара и Большой Дмитровки. Со слов журналистки «Медиазоны», силовики прорывают сцепки демонстрантов.

14:15 Активистка Либертарианской партии Мария Исаева рассказала, что при разгоне митинга на Пушкинской площади ей разбили голову дубинкой. 

14:12 По данным «ОВД-Инфо» к 16:02 по московскому времени, по всей России на акциях протеста задержаны 1090 человек.

14:00 В Хабаровске полиция составляет протоколы с формулировкой о том, что задержанные высказывались против власти и в поддержку «политических заключенных Фургала С.И. и Навального А.А», сообщает местный штаб Навального.

Ранее «ОВД-Инфо» сообщал, что задержанных били палками в шестом отделении полиции Хабаровска. Об этом рассказал их знакомый. Правозащитный портал опубликовал фото знакомого задержанных, где видно, что людей приставили лицом к стене в шестом ОП Хабаровска.

13:47 Тем временем в Москве часть протестующих идут в сторону здания ФСБ на Лубянской площади. По оценке Avtozak LIVE, их тысячи. 

13:42 На журналиста «Дождя» Алексея Коростелева составили протокол об умышленной порче паспорта, сообщает телеканал. Журналиста задержали в квартире на Пушкинской площади во время съемки акции с высоты.

13:39 Еще одно видео, где виден масштаб московской акции. По данным полиции, в ней принимает участие около четырех тысяч человек.

13:35 По данным «ОВД-Инфо» на 15:21 по московскому времени, по всей России на протестных акциях задержаны 863 человека. 191 человек задержан в Москве. 

13:30 В мире: помимо российских городов акции солидарности с протестующими в России и в поддержку Алексея Навального и других российских политзаключенных также запланированы 23 января в Амстердаме, Атланте, Барселоне, Берлине, Бостоне, Бонне, Братиславе, Бургасе, Ванкувере, Варне, Варшаве, Вашингтоне, Вене, Венеции,Вильнюсе, Гааге, Гамбурге, Дрездене, Дюссельдорфе, Копенгагене, Кракове, Лиссабоне, Лондоне, Люксембурге, Мадриде, Милане, Мюнхене, Нарве, Нью-Йорке, Париже, Риме, Сан-Франциско, Сиэтле, Софии, Стокгольме, Таллинне, Тбилиси, Тель-Авиве, Токио, Торонто, Флоренции, Франкфурте, Штутгарте, Хайфе, Хельсинки, Чикаго.

13:26 На Большой Дмитровке в Москве задержана Юлия Навальная, сообщает «Эхо Москвы». По словам ведущего радиостанции Сергея Пархоменко, Навальную посадили в автозак. 

13:21 Среди пострадавших от действий силовиков — корреспондентка «Новой газеты» Елизавета Кирпанова, которую ударили дубинкой по голове, а также журналистка «Медузы» Кристина Сафонова, рассказавшая, что омоновец начал ее бить за то, что она вела съемку на Пушкинской площади. Сообщается, что обе корреспондентки были в жилетах для прессы. 

13:13 На московскую акцию вышла Юлия Навальная. «Какое счастье, что вы все здесь! Спасибо!», — написала она у себя в инстаграме.

13:11 Как сообщает корреспондент «МБХ медиа», участники акции на Пушкинской площади начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным ТАСС, протестующие якобы «напали» на двух полицейских.

12:59 По оценке полиции, на акцию на Пушкинскую площадь вышли около четырех тысяч человек. Вот как площадь выглядит с высоты. 

12:30 В Улан-Удэ протестующие окружили отделение полиции, куда отвезли задержанных и потребовали их освободить. По неподтвержденным данным, задержанных освободили.

12:26 В Екатеринбурге силовики задерживают людей «лицом в снег». Местные журналисты сравнивают происходящее с ледовым побоищем.

12:19 Как сообщает телеканал «Дождь», в квартиру на Пушкинской площади, где находятся сотрудники «Дождя», пришли полицейские, отключили электричество и залезли на крышу. При этом у журналиста телеканала Алексея Коростелева полицейские забрали паспорт. Со слов журналиста, силовики сказали ему, что он подделал паспорт и собираются везти Коростелева на удостоверение личности.

12:14 Как пишет «МБХ медиа», в Екатеринбурге один из протестующих бросил в ОМОНовцев дымовую шашку. Участникам акции дали 10 минут на то, чтобы разойтись. Сообщается о стычке между протестующими и силовиками.

12:07 На Пушкинской площади в Москве задержана Любовь Соболь. 

12:03 В Санкт-Петербурге среди задержанных — журналисты: корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель, журналистка «Медузы» Александра Сивцова, корреспондент «Коммерсанта» Олег Дилимбетов. В Москве на Пушкинской площади был задержан блогер Илья Варламов, чуть позже его отпустили после проверки документов, пишет «Коммерсант». 

11:57 Как сообщает «Медиазона», на Пушкинской силовики начали теснить людей, имеют место жесткие задержания, протестующих валят на землю и бьют дубинками. Среди задержанных есть несовершеннолетние.

11:45 На Пушкинскую площадь вышли члены провластного движения НОД, которые поют частушки. Среди них тоже есть задержанные, передает «МБХ медиа». Как сообщает «Медиазона», к Пушкинской площади пришли и сторонники Захара Прилепина. Ранее сообщалось о том, что там выстраивались «дружинники».

11:30 Сервис Downdetector указывает на сбои в работе крупнейших мобильных операторов: МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2. Часто у пользователей возникают проблемы с мобильным интернетом. «Ростелеком», который обеспечивает широкополосный доступ в интернет, тоже столкнулся с жалобами пользователей из крупных городов 23 января. «Билайн», «Ростелеком» и МТС отрицают, что у них произошли сбои. Пользователи также жалуются на проблемы с доступом в твиттер. 

11:10 По данным Avtozak LIVE, в Москве за час до начала акции задержаны 32 человека.

В Москве полиция задерживает участников акции в поддержку Навального. 23 января 2021 г.
В Москве полиция задерживает участников акции в поддержку Навального. 23 января 2021 г. AP - Pavel Golovkin

11:00 В Екатеринбурге, несмотря на 30-градусные морозы, проходит акция за освобождения Навального. Журналист znak.com оценивает число собравшихся примерно в пять тысяч человек. 

 

10:50 В Москве на Пушкинской площади начались задержания за полтора часа до начала протестной акции. По данным «ОВД-Инфо», к 12:30 по местному времени в Москве задержаны уже четверо человек. Всего в 25 городах России к этому моменту 237 задержанных.

10:48 В Иркутске протестующие собрались возле областной администрации и спели песню «Перемен», передает «Тайга.инфо». Многочисленные акции прошли также в Барнауле, Томске, Красноярске, Кемерове и других городах Сибири. В Улан-Удэ участники митинга исполнили народный бурятский танец-хоровод Ёхор.

10:43 В Сибири больше всего человек задержали в Новосибирске. ОВД-Инфо сообщает о 54 задержанных. В шествии и митинге приняли участие более тысячи человек.

10:40 На акцию во Владивостоке вышел журналист Юрий Дудь. «Я сюда приехал по музыкально-культурно-дружеским делам, не связанным с этим. Я ни разу не политический активист, но сейчас не интересоваться политикой глубоко опасно для любого человека. По той простой причине, что, если ты не интересуешься политикой, в какой-то момент с тобой может случиться суд за партой в подмосковном городе Химки или в любом другом городе. Или твой самолет могут развернуть и посадить не в том месте, где тебе нужно, сломать тебе кучу планов и даже не извиниться. Это неприемлемо, беспредел не должен становиться нормой, поэтому я здесь», — сказал Юрий Дудь в интервью Сибирь.Реалии.

10:25 Больше тысячи человек вышли на митинг и шествие в Хабаровске. В Якутске акция состоялась, несмотря на 50-градусный мороз.

На Дальнем Востоке протестные акции уже завершились.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», 13 участников протестных акций задержаны в Южно-Сахалинске, 27 человек задержаны во Владивостоке, 28 — в Хабаровске, 23 — в Комсомольске-на-Амуре, 12 — в Благовещенске, 13 — в Якутске.

Задержание участника протестного митинга в Хабаровске. 23 января 2021 г.
Задержание участника протестного митинга в Хабаровске. 23 января 2021 г. AP - Igor Volkov

10:12 (время указывается по Парижу, в Москве на два часа больше). Первыми на протестные акции в субботу вышли жители Дальнего Востока. В митинге во Владивостоке приняли участие несколько тысяч человек. Об этом сообщает издание VL.ru. Задержаны не менее 23 участников акции.

Алексея Навального задержали сразу после его возвращения в Россию 17 января. На следующий день политика арестовали и отправили в СИЗО «Матросская тишина». После ареста Навального его соратники опубликовали документальный фильм-расследование о строительстве под Геленджиком дворца для Владимира Путина, а также призвали жителей России выйти 23 января на митинги и шествия в поддержку арестованного политика и против коррупции и беззакония властей.

 

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